Si fa cultura con l' eroe del ciclismo

Bonus cultura 2019 : come funziona 18app e cosa si può comprare con i 500 euro : Tutte le info sul Bonus Cultura 2019: come fare l'iscrizione al portale, quali beni si possono acquistare e quali no, cosa...

Uso teatro Zandonai : concessioni gratuite in nome della cultura : Nell'offerta culturale della Vallagarina e di Rovereto il Sipario d'Oro è un evento significativo capace di attrarre agli spettacoli molte persone e coinvolgere quasi tutti i Comuni della Vallagarina.

La cultura e i suoi contenitori : biblioteca - centro per l'arte contemporanea - biglietto unico - centenario di Raffaello : 873 spettatori per la sezione di burattini "Teste di legno" che apre Teatro Ragazzi, 6 spettacoli teatrali tra gennaio a marzo 2019. Sette le compagnie che hanno dato la disponibilità a partecipare ...

Valorizzare il patrimonio culturale - un’arma contro rassegnazione e paura : Qualche giorno fa leggevo alcune statistiche riguardo i musei italiani più visitati nel 2018, soffermandomi in particolare su quelli di Roma. Arrivano primi il Colosseo con i Fori Imperiali, e il Pantheon. Secondo alcuni siti, quest'ultimo quest'anno sembrerebbe aver superato di 500.000 visitatori il complesso del Colosseo registrando complessivamente 8,5 milioni di visitatori.Facendo un rapido calcolo il biglietto per il Colosseo ha un ...

Cagliari. Contributi per attività culturali e di spettacolo per l’anno 2019 : Il Comune di Cagliari ha approvato i bandi per l’erogazione di Contributi per attività culturali e di spettacolo per l’anno

Investire sulla cultura per rilanciare l'economia della Capitale : Incrociando due notizie pubblicate in queste pagine si delinea di fatto un'autentica strategia destinata a rendere virtuosa l'azione del governo locale, sia a livello della Capitale sia nell'ambito ...

"Adesso vado porta a porta con il mio quiz sulla cultura" : "Avremmo bisogno di più secchioni, nel nostro paese. È giusto essere un nerd al giorno d'oggi". Anche per vincere qualche soldo. La pensa così, Costantino della Gherardesca che porta in Italia Apri e Vinci, prodotto da Rai 2 e Stand By Me, dal 7 gennaio su Rai2 (dal lunedì al sabato alle 16.45 e la domenica alle 20.00). Uno show che testa il livello di cultura generale degli italiani. E lo fa di casa in casa, interrogando le persone direttamente ...

Al cinema : “Mathera” il documentario che racconta le origini della capitale della cultura : Arriva al cinema dal 21 Gennaio Il documentario Mathera diretto da Francesco Invernizzi e prodotto da MAGNITUDO FILM che racconta del riscatto e della rinascita di Matera, dalle sue origini ad oggi. Un viaggio attraverso ricordi e aneddoti, da quando la città venne definita “vergogna d’Italia” sino ai giorni nostri che vedono questo centro abitato una delle mete turistiche più desiderate d’Italia. La città si trova al centro di un territorio ...

Roberto Bolle - Danza con me 2019 / Diretta e ospiti - video : un successo tra spettacolo - cultura e ironia : Roberto Bolle in 'Danza con me 2019', in onda oggi, 1° gennaio in prima serata, inaugura il nuovo anno di Raiuno con tanti ospiti come Cremonini e Favino.

Eventi - mostre - incontri culturali a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, il 1 gennaio 2019 dalle 10 alle 13, nell'ambito della Festa di Roma, manifestazione La luna gira il mondo. Racconti, note e sapori dal ...

Palermo : Davide Enia - il 2018 è stato l'anno della cultura ma ora serve continuità : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - "Il 2018 è stato per Palermo l'anno di Manifesta, della Capitale della cultura. Finalmente, dopo un periodo abbastanza oscuro, la città sembra essersi data una prospettiva. Quindi, in qualche modo, sta cercando di darsi un ruolo per quelli che saranno i tempi a venire.

Girifalco (CZ)- Conclusa la Rassegna culturale “Letture d’Autunno” promossa dall’Amministrazione Comunale Girifalcese : L’Evento Culturale – Letterario, Svoltosi nello Storico Palazzo De Stefani -Ciriaco, ha Riscosso Ampio Successo. Ben si sono incastonate le

Girifalco(CZ)- Conclusa la Rassegna culturale “Letture d’Autunno” promossa dall’Amministrazione Comunale Girifalcese : L’Evento Culturale – Letterario, Svoltosi nello Storico Palazzo De Stefani -Ciriaco, ha Riscosso Ampio Successo. Ben si sono incastonate le

Cina : l'avvio del meccanismo di scambio culturale di alto livello con l'India giova al rafforzamento del consenso popolare circa le ... : ... la promozione dello sviluppo sano delle relazioni bilaterali, la coesistenza armoniosa tra le diverse civiltà e la salvaguardia congiunta della pace e della stabilità nel mondo. Hua Chunying ha ...