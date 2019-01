Short track | Europei 2019 | l’Italia punta su Martina Valcepina e le due staffette

Short track - Europei 2019 : Suzanne Schulting e Sofia Prosvirnova le osservate speciali. Martina Valcepina ci prova : Il conto alla rovescia sta per terminare e l’anello di ghiaccio di Dordrecht (Olanda) è pronto ad ospitare gli Europei 2019 di Short track, primo appuntamento importante dei pattini veloci del panorama internazionale (11-13 gennaio) in quest’annata. Dopo le prime tappe di Coppa del Mondo i rappresentati i più forti del Vecchio Continente saranno pronti ad incidere con le loro lamine sul ghiaccio orange e lasciare il ...

Short track - Europei 2019 : i favoriti. Sarà dominio ungherese? Gli azzurri provano ad essere protagonisti : Da venerdì cominceranno a Dordrecht gli Europei 2019 di Short track. In campo maschile, l’Ungheria è pronta a recitare il ruolo dell’assoluta dominatrice con Liu Shaoang e Liu Shaolin Sandor super favoriti per la vittoria nel titolo Overall della manifestazione continentale. Guardando il ranking di Coppa del Mondo i due ungheresi sono tra i migliori pattinatori del mondo e non sembrano davvero avere rivali in campo europeo. Liu ...

Short track - Europei Dordrecht 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Il nuovo anno dello Short track si apre subito con un grandissimo appuntamento, gli Europei di Dordrecht. Grandissima attesa in casa Italia con Martina Valcepina, che si presenta con l’obiettivo di riconfermarsi dopo i due ori della passata stagione e il secondo posto nella classifica Overall. Ci sarà comunque grandissima battaglia con le olandesi Shulting e Van Rujven, la russa Prosvirnova e la polacca Maliszewska. Italia che punterà ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : il podio sfuma ancora - ma è un’Italia in continua crescita : E’ un’Italia ancora alla ricerca del primo podio stagionale, ma in continua crescita, quella che esce dalla terza tappa della Coppa del Mondo di Short track ad Almaty. Un altro quarto posto, stavolta ottenuto dalla staffetta femminile, che si va a sommare a quelli ottenuti a Salt Lake City da Martina Valcepina e dal quartetto maschile. Una tre giorni comunque positiva per i colori azzurri, con delle buone prestazioni individuali da ...

Coppa del Mondo Short track – La staffetta femminile italiana si ferma ad un passo dal podio : Nell’ultima giornata di gare della terza tappa di Coppa del Mondo ad Almaty, in Kazakistan, il quartetto azzurro vicino alla top 3. Ottavo quello maschile come pure Martina Valcepina sui 500 e Arianna Sighel sui 1500 Si chiude con un altro quarto posto, l’ennesimo di questo inizio di stagione, la terza tappa di Coppa del Mondo per la Nazionale italiana di Short Track. Dopo Martina Valcepina sui 500 e la staffetta maschile a ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : Italia quarta nella staffetta femminile. Finale B per Valcepina - Sighel e Confortola : Ancora un quarto posto per l’Italia nella Coppa del Mondo di Short track. nella terza ed ultima giornata di gare ad Almaty la staffetta femminile azzurra ha chiuso ai piedi del podio. Il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Sighel, Nicole Botter Gomez e Cecilia Maffei si è classifica alle spalle della vittoriosa Olanda, della Corea del Sud e del Canada. Un risultato comunque importante per le Italiane, che ottengono punti in ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 dicembre : Italia d’attacco con Wierer - Vittozzi - Lollobrigida e staffetta di Short track : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 9 dicembre). Giornata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partono per ottenere un risultato molto importante nella sprint di biathlon a Pokljuka, attenzione a Francesca Lollobrigida nello speed skating, ...

Short track - la staffetta femminile centra la finale A ad Almaty : Confortola nella top ten dei 1500 metri : nella terza tappa di Coppa del Mondo ad Almaty il quartetto azzurro supera le semifinali, uomini invece in finale B. Confortola entra nella top ten dei 1500 Altra bella giornata per l’Italia alla Halyk Arena di Almaty, in Kazakistan, dove è in corso di svolgimento la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo. La miglior notizia per i colori azzurri arriva dalla staffetta femminile, capace di centrare la qualificazione in finale ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : la staffetta femminile vola in Finale A! Bene Confortola e Cassinelli nei 1500 metri : Confortanti notizie per gli azzurri arrivano dall’Halyk Arena di Almaty, in Kazakistan, dove si sta tenendo il terzo appuntamento della Coppa del Mondo di Short track 2018-2019. In casa Italia, arriva la qualificazione della staffetta femminile nella Finale A e altre buone performance per il Bel Paese che vi raccontiamo nel dettaglio. Nella gara a squadre, dunque, Nicole Botter Gomez, Gloria Ioriatti, Martina Valcepina e Cecilia Maffei ...

Short track – Coppa del Mondo : l’Italia parte a razzo ad Almaty : Nella giornata inaugurale della terza tappa di Coppa del Mondo in Kazakistan la Nazionale tricolore ottiene la qualificazione in semifinale con entrambe le staffette. Avanti anche Valcepina sui 500 e 1500 e Confortola su entrambe E’ una grande Italia quella scesa in pista nella prima giornata della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di Short Track. Sul ghiaccio della Halyk Arena di Almaty, in Kazakistan, la Nazionale tricolore ...

Short track - Coppa del Mondo Almaty 2018 : staffette azzurre in semifinale - bene anche Martina Valcepina e Yuri Confortola : E’ iniziata ad Almaty la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Short track. Questo il riepilogo completo della prima giornata dedicata a quarti di finale e batterie. 500m Donne: è la gara di Martina Valcepina e dove l’Italia ha maggiori speranze di centrare il primo podio stagionale. La polacca Natalia Maliszewska, però, si conferma la più forte in questo momento, chiudendo con il miglior tempo assoluto nelle batterie. ...

Coppa del Mondo - gli azzurri per le gare di Short track in Kazakistan e di Pista Lunga in Polonia : Maurizio Marchetto riparte proprio dalla Polonia per la terza tappa stagionale di Coppa del Mondo: dopo le due eccezionali prime uscite in Giappone gli azzurri vogliono dare continuità chiudendo al ...