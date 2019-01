Sfera Ebbasta | la mamma di una vittima di Corinaldo gli scrive | “Hai sei persone sulla

Corinaldo - la mamma di una delle vittime contro Sfera Ebbasta : “Giochi con i sogni dei ragazzi” : Lo sfogo di Donatella Magagnini, mamma di Daniele, 16 anni, tra le 6 vittime della strage di Corinaldo. Su Facebook ha scritto al trapper Sfera Ebbasta e al suo staff: "Se davvero eri così addolorato e colpito dell'accaduto io al tuo posto sarei venuto a verificare e vedere che era successo. Tu e i tuoi collaboratori imparate a non giocare con i sogni dei ragazzini che pur avendo pagato sono stati presi in giro e sono morti".Continua a leggere

Corinaldo - la mamma di Daniele attacca Sfera Ebbasta : «Hai preso in giro i ragazzini - hai 6 morti sulla coscienza» : Un duro sfogo a settimane di distanza dalla tragedia che si è consumata nel locale Lanterna azzurra. Donatella Magagnini, mamma di una delle vittime della calca all'uscita del...

Sfera Ebbasta - la mamma di una delle vittime : «Hai preso in giro i ragazzini - morti in attesa che tu arrivassi» : Un duro sfogo a settimane di distanza dalla tragedia che si è consumata nel locale Lanterna azzurra. Donatella Magagnini, mamma di una delle vittime della calca all'uscita del...

Rockstar di Sfera Ebbasta è l’album più venduto del primo semestre del 2018 - la recensione : Nell'album "Rockstar" di Sfera Ebbasta esiste e si manifesta la trasposizione del concetto legato a un vocabolo portato sui palchi di Woodstock, sulla Rock and Roll Hall of Fame e sulle signature di una Gibson Les Paul o di una Fender Telecaster, perché se di concetti si parla, allo stesso modo bisogna argomentarne il ribaltamento. Il disco è il manifesto di un cambiamento nell'industria discografica e nell'indice di gradimento, perché secondo ...

Sfera Ebbasta lancia una dura frecciatina contro Tony Effe : 'Mai tradito per una tipa' : Sfera Ebbasta pubblica un commento su Instagram che sembra essere una vera e propria frecciatina rivolta nei confronti di Tony Effe, il membro della Dark Polo Gang, che ha da qualche giorno ufficializzato la sua storia d'amore con Taylor Mega, la quale in passato ha avuto una relazione con il trapper. Per farla breve, quindi, possiamo dire che Tony Effe avrebbe 'rubato' la ragazza a Sfera Ebbasta e, ovviamente, questa chicca di gossip non è ...

Tragedia di Corinaldo. La Procura : “Forse sentiremo anche Sfera Ebbasta” : A parlare dell’ipotesi di una sua audizione è stata la Procuratrice di Ancona Monica Garulli: "Finora non è stato sentito, ma è plausibile che venga sentito, lui e il suo management. Fa parte della ricostruzione di tutti i dati". Intanto si prosegue coi sopralluoghi di periti e investigatori nel locale della strage.Continua a leggere

Dischi più venduti del 2018 : Sfera Ebbasta domina. Ultimo unica rivelazione sanremese - Irama secondo e ventottesimo : Ultimo La classifica annuale FIMI degli album più venduti in Italia nel 2018 premia gli artisti italiani e “riscopre” il mondo dei talent. Se nella chart del 2017 solo Riki, secondo classificato ad Amici 16, era riuscito a piazzarsi, e con due diversi lavori, in Top 20, nell’anno appena concluso il pubblico ha premiato cinque interpreti saliti alla ribalta grazie alla partecipazione a uno show televisivo. Se il leader ...

Sfera Ebbasta - è suo l'album più venduto. Nove dischi italiani nella Top 10 : La trap, i talent, il pop italiano. Ebbasta. O quasi. È un panorama sorprendente, ma non troppo, quello che emerge dalle rilevazioni Fimi/GFK - che includono fisico, digitale e streaming premium - sul ...

Sfera Ebbasta - Irama e Pausini al top : la rivincita della musica italiana : Considerando fisico, digitale e “streaming premium” ben 9 delle prime 10 posizioni fra gli album italiani appartengono ad artisti nazionali. È Rockstar del trapper lombardo Sfera Ebbasta l’album più venduto in Italia nel corso del 2018. In seconda posizione si attesta Plume di Irama, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Fatti sentire di Laura Pausini...

18 esposti contro Sfera Ebbasta : pene da 1 a 6 anni - la parola passa ai magistrati : Se le polemiche mediatiche relative ai contenuti della musica di Sfera Ebbasta, divampate on line in seguito alla strage di Corinaldo dello scorso 8 dicembre – costata la vita a ben 6 persone, tra le quali 5 minorenni – sembrano gradualmente affievolirsi sui social, la battaglia politica e legale conseguente ai fatti verificatisi nell'ormai tristemente nota discoteca 'Lanterna Azzurra' é invece soltanto alle battute iniziali. Ben 18 esposti ...

Rockstar di Sfera Ebbasta è il disco più venduto nel 2018 : Cronaca a parte e tornando alla classifica, al secondo posto c'è il vincitore dello scorso anno Irama con il suo album 'Plume', mentre Laura Pausini con 'Fatti sentire' è al terzo posto. Tra l'altro ...

La classifica dei singoli e degli album più venduti nel 2018 : in vetta Sfera Ebbasta e Amore E Capoeira : Come ogni inizio anno, è arrivato il momento di fare il resoconto di quello appena passato ed è per questo che la federazione FIMI ha rilasciato i dati relativi ai singoli, ai vinili, alle compilation e agli album più venduti nel 2018. Qual è, quindi, la musica più acquistata legalmente durante l’ultimo anno? Al primo posto tra gli album più venduti nel 2018 c’è Sfera Ebbasta con il suo progetto Rockstar che ha raggiunto il multiplatino ...

Sfera Ebbasta : «Il 2018 è stato un anno pieno di emozioni». Valanga di insulti sui social : SENIGALLIA - Vacanze di Natale da dimenticare per Sfera Ebbasta, insultato su Instagram dai followers che avrebbero preferito il silenzio. Non gli perdonano i post pubblicati e soprattutto uno in cui ...

Sfera Ebbasta responsabile della strage di Corinaldo?/ 'Vai a fare lo spazzino' : la dura replica del rapper : Sfera Ebbasta si scontra con gli haters dopo la strage di Corinaldo: 'Vai a fare lo spazzino'. La dura replica del rapper.