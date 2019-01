Sea Watch | Orlando | ' Decisione di Malta è schiaffo a Italia e Ue Salvini detta la linea

Sea Watch sbarcati 49 migranti - FOTOAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Tajani: "Conte batte Salvini"

Migranti Sea Watch suddivisi in Ue - l'Italia inclusa nell'accordo - Salvini si oppone : Si è appena conclusa l'odissea in mare aperto che ha visto 49 Migranti rimanere per 19 giorni in balia delle acque di Malta e a bordo delle Ong 'Sea Eye' e 'Sea Watch'. Tra l'Unione europea e la Valletta si è raggiunto un accordo secondo il quale i suddetti 49 Migranti andranno distribuiti equamente tra 8 Paesi facenti parte dell'Unione Europea, inclusa l'Italia. Ma, dal canto suo Matteo Salvini ha dichiarato di non essere stato consultato dal ...

Migranti - l'annuncio sulla Sea Watch prima dello sbarco : 'È finita' - : Diffuse le immagini del momento in cui alcuni volontari a bordo della nave della Ong avvertono i Migranti che da lì a poco sarebbero sbarcati. "C'è una nave sicura per l'Europa", dicono i volontari. I ...

Sea Watch - sbarcati a Malta i 49 migranti. Salvini dice no all'ingresso in Italia : Da Varsavia il ministro dell'Interno rilancia la sua linea dura anti-migranti e attacca l'accordo europeo pr la redistribuzione dei profughi bloccati a Malta da 19 giorni a bordo delle navi 'Sea Eye' ...

I 49 migranti di Sea Watch e Sea Eye toccano terra tra grida di gioia : “È finita” : "C'est fini". Così i volontari delle ong Sea Watch e Sea Eye hanno commentato la fine della trattativa europea. I ragazzi in circolo sono esplosi in un grido di gioia. I migranti sono arrivati al porto di Hay Wharf a bordo di 3 motovedette della Marina militare maltese. Da lì, con le camionette della polizia sono subito ripartiti verso l'ospedale.Continua a leggere

Sea Watch a Malta - sbarcati 49 migrantiAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Tajani: "Conte batte Salvini"

Sea Watch a Malta - sbarcati 49 migrantiAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Tajani: "Conte batte Salvini"

Lo sbarco dei migranti della Sea Watch sulla barca militare maltese : Un primo passaggio di migranti dalla Sea Watch su una delle navi militari maltesi, dopo l'accordo tra 8 Paesi europei.

Migranti Sea Watch - pianti e abbracci all'annuncio dello sbarco : pianti, abbracci e risate. Così i 49 Migranti delle navi Ong Sea Watch e Sea Eye hanno reagito alla notizia dello sbarco a Malta. A dare l'annuncio è stato il premier maltese Joseph Muscat: "Abbiamo ...

Salvini attacca Conte su Sea Watch : “In Italia non entra nessuno” : E’ scontro aperto tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sugli immigrati. Appresa la notizia che i migranti della Sea Watch sbarcati a Malta saranno distribuiti tra otto Paesi europei tra i quali l‘Italia il leader della Lega che si trova a Varsavia tuona: “Io non autorizzo niente, vediamo se arrivano… Non sono stato consultato. Se ci deve essere una condivisione nel governo ci deve essere prima di prendere le ...

Migranti - ok di Malta allo sbarco di Sea Watch. Furia di Salvini : «Serve un chiarimento nel governo - già stasera» : La redistribuzione dei Migranti in 8 paesi Ue, tra cui l’Italia, riguarderebbe anche i 220 imMigranti già accolti dall’isola nelle scorse settimane. Salvini: «Non autorizzo niente»

Migranti - Malta : intesa Ue per Sea WatchAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i Migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L'Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Delrio: "Salvini sfiducia Conte"

“C’est fini” - esplode la gioia sulla nave Sea Watch. Salvini agli alleati : “Ora serve un chiarimento” : "Volete andare in Europa?", "Sì, vogliamo andarci". "Fra due ore ci siamo, troviamo un porto sicuro. Questa volta entriamo, c'est fini, è finita". Così sulla nave della Sea Watch, il capomissione Kim in inglese e francese annuncia ai 32 migranti a bordo che l'odissea si conclude. Nel video postato sull'account Twitter Sea-Watch Italy esplode la gioia dei giovani da 19 giorni in balia delle onde. Altri 17 migranti sono sulla nave Sea Eye. Un ...

Bologna - sit-in con giubbotti di salvataggio per la Sea Watch. Bergonzoni : “Felici per lo sbarco - ma la prossima volta?” : Senza striscioni e banchetti, ma con indosso i giubbotti di salvataggio: così questa mattina a Bologna è ricominciato il presidio sotto le Due Torri iniziato il 7 gennaio scorso dall’artista Alessandro Bergonzoni per richiamare l’attenzione sul caso Sea-Watch, interrotto ieri sera dall’intervento delle forze dell’ordine. “Non avevamo chiesto l’autorizzazione, ma servivano 40 giorni per un ottenere un permesso di 48 ore, non avremmo potuto fare ...