Scontri tra polizia e tifosi della Lazio | “condotta criminale | a prescindere dalla

Questura : 3 denunce e 1 arresto dopo Scontri ultras forze dell’ordine : Roma – In occasione dell’anniversario della fondazione della Societa’ sportiva Lazio, verso le ore 21.30 di ieri a Roma in piazza della Liberta’, ha avuto luogo il consueto festeggiamento a cui hanno partecipato circa 2.500 persone. Poco dopo la mezzanotte, un gruppo di 300 tifosi della Lazio, dopo essersi travisato, ha iniziato un fitto lancio di bottiglie, bombe carta, pietre ed altri oggetti contro le forze ...

Scontri ultrà - Gip : non liberare Piovella : 14.30 Deve restare in carcere Marco Piovella, uno dei capi della curva interista, arrestato per gli Scontri prima di InterNapoli costati anche la vita a un neroazzurro. Lo ha deciso il Gip di Milano: Piovella, dice, ha seguito la regola dell'omertà e scarcerato potrebbe ostacolare l'accertamento della verità. Nella confusione causata dagli Scontri. morì Daniele Belardinelli. Il tifoso dell'Inter fu,secondo la ricostruzione, investito da due ...

Scontri Inter-Napoli - l'ultrà pentito fa altri 8 nomi : indagati : Luca Da Ros, il 21enne tifoso nerazzurro arrestato per avere partecipato agli Scontri di via Novara prima di Inter-Napoli, lo scorso 26 dicembre, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Il gip della procura milanese, Guido Salvini, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dall'avvocato del ragazzo, Alberto Tucci, che ha spiegato: "Sono lieto di apprendere la notizia, ritenevo che avesse diritto a un trattamento meno duro". Per il ...

