Scontri tifosi Lazio | Virginia Raggi | “episodio inaccettabile”

Scontri Lazio - Lotito : pseudo-tifosi : 16.03 "Io rispondo dei comportamenti della società, non dei singoli comportamenti di pseudo-tifosi. Come ha detto il ministro Salvini la responsabilità è personale". Così il presidente della Lazio,Lotito, dopo gli Scontri della scorsa notte tra ultras e forze dell'ordine in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della fondazione del club biancocelste. "Tifosi sono quelli che partecipano in modo appassionato alla vita della squadra ...

Scontri Lazio - Lotito : pseudo-tifosi : 16.03 "Io rispondo dei comportamenti della società, non dei singoli comportamenti di pseudo-tifosi. Come ha detto il ministro Salvini la responsabilità è personale". Così il presidente della Lazio,Lotito, dopo gli Scontri della scorsa notte tra ultras e forze dell'ordine in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della fondazione del club biancocelste. "Tifosi sono quelli che partecipano in modo appassionato alla vita della squadra ...

Scontri festa Lazio - furia Lotito : “comportamento di pseudo-tifosi” : “Io rispondo dei comportamenti della società, non dei singoli comportamenti di pseudo-tifosi. Come ha detto il ministro Salvini la responsabilità è personale”. Sono le dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, in reLazione agli Scontri avvenuti la notte scorsa tra ultras e forze dell’ordine durante la celebrazione dei 119 anni del club biancoceleste. “Per me i tifosi sono quelli che partecipano in ...

Lazio - Claudio Lotito contro gli ultras protagonisti degli Scontri nella notte : “sono pseudo-tifosi” : Lazio, Claudio Lotito è intervenuto duramente dopo gli scontri in quel di Roma di questa notte: arrestati alcuni tifosi “Per me il tifoso è colui che vive la propria fede calcistica con passione ma nel rispetto delle regole. Quelli sono pseudo tifosi, che fanno scelte diverse e risponderanno di queste scelte diverse“. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si esprime così in merito agli scontri tra tifosi e Polizia avvenuti ...

Scontri tra polizia e tifosi della Lazio : “condotta criminale - a prescindere dalla rivalità sportiva” : Girolamo Lacquaniti, portavoce dell’Associazione nazionale funzionari di polizia, ha parlato degli Scontri nella notte coi tifosi della Lazio protagonisti “I fatti di questa notte a Roma sono la dimostrazione evidente che la violenza degli ultras non è semplicemente legata alla rivalità tra tifoserie o incontri a rischio ma si tratta di condotte criminali che cercano di condizionare lo Stato e le istituzioni dello sport“. ...

Scontri tifosi Lazio - il presidente del Consiglio regionale del Lazio : “scena vergognose” : “Esprimo la totale vicinanza agli agenti delle forze dell’ordine che questa notte sono stati oggetto di atti di folle violenza da parte di alcuni figuri che nulla hanno a che vedere con la vera tifoseria”. Sono le dichiarazioni attraverso in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, in seguito agli Scontri avvenuti nella notte a Roma in occasione della festa per i 119 anni della ...

A Roma otto agenti di polizia sono stati feriti negli Scontri durante i festeggiamenti di un gruppo di tifosi della Lazio : La scorsa notte a Roma, in piazza della Libertà, ci sono stati degli scontri fra tifosi della Lazio e polizia. durante i festeggiamenti per i 119 anni della squadra, un gruppo di tifosi si è staccato dal presidio a cui

La Lazio compie 119 anni - la festa si trasforma in Scontri tra tifosi e polizia : Come ogni anno, i tifosi della Lazio si sono dati appuntamento in piazza della Libertà per festeggiare il compleanno del club fondato il 9 gennaio 1900. Questa volta, però, la festa con circa 2500 ...

Lazio - Scontri tra tifosi e polizia durante i festeggiamenti del compleanno biancoceleste : Momenti di forte tensione la notte scorsa a Piazza della Libertà, a Roma, alla fine del tradizionale ritrovo dei tifosi per festeggiare il compleanno della Lazio. Si sono verificati scontri tra gli ...

Lazio - Scontri tra tifosi e polizia alla festa per i 119 anni : Cori, bandiere, fumogeni e spettacoli pirotecnici: come ogni anno, i tifosi della Lazio si sono dati appuntamento a piazza della Libertà a Roma, per festeggiare il 119° anniversario del club biancoceleste, fondato il 9 gennaio ...

Scontri Inter-Napoli : indagati per omicidio volontario i quattro tifosi napoletani a bordo della Volvo V40 : Scontri Inter-Napoli, le indagini degli inquirenti sulla morte di Belardinelli continuano incessantemente: 4 gli indagati per omicidio volontario Sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio volontario i quattro tifosi napoletani che sono stati ascoltati oggi in Questura a Napoli dai pm milanesi che indagano sugli incidenti che lo scorso 26 dicembre hanno preceduto Inter-Napoli e nei quali è morto l’ultras interista ...

Scontri Milano - interrogati 4 tifosi del Napoli : Vengono ascoltati come persone informate sui fatti i 4 tifosi napoletani che si sono recati questa mattina in Questura per essere sentiti dai pm milanesi che indagano sugli Scontri che hanno preceduto ...

Scontri Inter-Napoli : tifosi del Napoli indagati per la morte di Daniele Belardinelli : Omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica "a garanzia" per svolgere tutti gli accertamenti, contestata a un tifoso napoletano di 25 anni e che verrà presto formalizzata a carico anche degli altri tre ultras che erano con lui a bordo della Volvo V40 che avrebbe travolto e ucciso Daniele Belardinelli, il tifoso morto a Milano negli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. I quattro, da quanto si ...

Napoli : sequestrata auto. Forse ha investito un capo ultrà negli Scontri fra tifosi a Milano : Potrebbe essere la svolta per le indagini sugli scontri di Santo Stefano a Milano tra ultrà interisti e napoletani. L'auto è intestata al padre di un tifoso napoletano che per la procura di Milano ha ...