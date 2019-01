Sci | sabato 300 atleti in gara al Trofeo Calisto Del Castello

Pallavolo – Banca Valsabbina BreScia si gode la vittoria sull’Imoco : sabato la super sfida contro Scandicci : Senza sosta il cammino delle Leonesse, elogiate per la splendida vittoria al PalaVerde, che sabato ricevono la corazzata di Bosetti, Malinov, Haak, Adenízia e Stevanovic. Partita contro pronostico ma che potrebbe regalare la gioia della Coppa Italia Alla Banca Valsabbina mancava il suo capitano, Tiziana Veglia, e una come Jessica Rivero, una vera bomber. Se si sommano il netto sfavore del pronostico contro una formazione fortissima, e il ...

Oroscopo dell'amore per le coppie di sabato 22 : i PeSci sprofondano nella passione : Il cielo nella giornata di sabato 22 dicembre promette bene ed elargisce amore, accendendo i cuori di ciascun segno dello Zodiaco. L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce i rapporti amorosi con precisione e sensibilità, puntando sulle passioni, sull'emotività e la fortuna. Buone le news amorose per lo Scorpione, Cancro, la Bilancia e i Pesci che vivono emozioni sfavillanti. Gli altri segni, forse troppo presi dagli impegni natalizi, ...

Sci - sabato 22 dicembre aprono Cogne e Crévacol Aosta -Da sabato 22 dicembre saranno aperte le piste di discesa - di fondo - 2 - 5 km a Cogne e ... : A partire da sabato 22 dicembre apre la stazione di sci di Cogne, il Parco Giochi e un anello di fondo di 2,5 km nei prati di S. Orso. Sempre sabato anche Crévacol inaugura la stagione invernale con l'...

Oroscopo sabato 15 dicembre : discussioni in famiglia per Cancro - perplessità per PeSci : Il 2018 sta per volgere al termine e diversi sono i segni che stanno vivendo delle giornate decisive per il loro futuro lavorativo. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per sabato 15 novembre. Da Ariete a Vergine Ariete: siete delle persone molto organizzate e schematiche, ma ogni tanto vi farebbe bene fare qualcosa di stravolgente. Avete bisogno di molto aiuto e consigli in ambito lavorativo, mentre deciderete di fare nuovi progetti ...

Sci alpino - otto gli azzurri che prenderanno parte al gigante di sabato 8 dicembre in Val d’Isère : Gli otto gigantisti in pista a Val d’Isère, dove si lavora alla barratura: già cancellato il freeski di venerdì. Ancora da completare la squadra di slalom Si lavora sulla pista del gigante in Val d’Isère per cercare di mandare in scena il doppio appuntamento del week-end. Gli organizzatori stanno barrando la Face de Bellevarde e per la notte tra venerdì e sabato è previsto un calo drastico delle temperature che dovrebbe ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isère 2018 : l’Italia convoca otto gigantisti per la gara di sabato : Sono otto gli uomini chiamati a rappresentare l’Italia nello slalom gigante della Val d’Isère, in programma sabato. Nell’attesa di capire se le condizioni della pista permetteranno lo svolgimento della gara (prima manche alle ore 10, seconda alle ore 13), sarà dunque piuttosto nutrito il contingente tricolore nel luogo dove poche gioie sono arrivate, e tutte negli anni ruggenti tra i ’60 e i ’70 con Gustav Thoeni e ...

Mezzogiorno in famiglia - Sergio FriScia sostituisce Massimiliano Ossini sabato 8 e domenica 9 dicembre : Dal 2016 ha preso il pregiato posto occupato da Amadeus dal 2009 e per 7 edizioni, Massimiliano Ossini per il terzo anno consecutivo è stato confermato saldamente alla guida di Mezzogiorno in famiglia ogni sabato e domenica nel Mezzogiorno di Rai 2.Durante la puntata di domenica 2 dicembre, Michele Guardì nel suo storico ruolo di comitato - e regista - ha comunicato che nel prossimo weekend di sabato 8 e domenica 9 dicembre, il conduttore ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer oggi (sabato 1° dicembre) : gli orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Dopo l’esordio di ieri con le sprint (e con la vittoria al maschile del nostro Federico Pellegrino), oggi entra nel vivo il Lillehammer Triple della Coppa del Mondo di sci di fondo con le gare distance a tecnica libera: si parte alle ore 10.30 con la 10 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 15 km maschile. Per le gare odierne in terra norvegese la diretta tv è prevista sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta ...

Al via sabato 1° dicembre la stagione dello Sci in Valmalenco : Si scia. Cime e piste finalmente imbiancate. Parte sabato 1° dicembre la stagione dello sci in Valmalenco. Grande, come sempre,

Sci alpino - Coppa del Mondo oggi (sabato 24 novembre) : a che ora iniziano le gare in Nord America e su che canale vederle in tv : Appassionati di sci, sarà un sabato assolutamente da non perdere! Scatta il primo fine settimana di gare valevoli per la Coppa del Mondo 2018-2019 in Nord-America per una giornata quanto mai importante. Si inizierà con la prima manche dello slalom gigante femminile a Killington alle ore 15.45, mentre la seconda sarà in scena sulla pista del Vermont alle ore 19.00. Ma non finisce certo qui questo sabato NordAmericano. Alle ore 20.00, infatti, ci ...

Oroscopo sabato 24 novembre e i numeri fortunati - trionfa l'amore per i PeSci : Arrivano le previsioni dell'Oroscopo di sabato 24 novembre. Questo sarà un giorno particolare per molti segni i quali riceveranno delle novità sia nel lavoro che nella sfera privata. Ma a beneficiare maggiormente di questa giornata sarà il Cancro il quale viaggerà a mille. Vediamo nel dettaglio che cosa consigliano le stelle e cosa potrebbe accadere. L'Oroscopo del sabato per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete: la giornata ...

MILANO - Sabato si inaugura un nuovo lotto del parco di CaScina Merlata : Il parco, con i suoi 30 ettari e i dieci chilometri di piste ciclopedonali, è oggi un luogo pienamente fruibile in cui praticare sport e trascorrere giornate all'aria aperta. Attraversato da un corso ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : TRIONFO DI GIOVANNINI! Sci alpino : partenza rinviata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. CLICCA ...