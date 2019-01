Sci alpino | stagione finita per Ana Drev a causa della rottura del crociato anteriore

Sci alpino - Coppa del mondo femminile : rischio valanghe a St. Anton - cancellata la tappa del fine settimana : Anton hanno costretto gli organizzatori delle gare austriache di Coppa del mondo , una discesa sabato 12 e un supergigante domenica 13 gennaio, sulla pista Karl Schranz a rinunciare agli appuntamenti ...

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : rischio valanghe a St. Anton - cancellata la tappa del fine settimana : Troppa neve e rischio valanghe a St. Anton, cancellata la tappa di Coppa del mondo femminile del fine settimana Le intense nevicate cadute negli ultimi giorni a St. Anton hanno costretto gli organizzatori delle gare austriache di Coppa del mondo (una discesa sabato 12 e un supergigante domenica 13 gennaio) sulla pista Karl Schranz a rinunciare agli appuntamenti in programma. Le proccupazioni erano dovute soprattutto alla parte alta ...

Sci alpino - le azzurre affilano le armi in vista di Sankt Anton - due prove veloci per stupire? : La Nazionale italiana femminile di sci alpino in questa Coppa del Mondo 2018/19 confidava parecchio nelle prove veloci, sorretta dalla campionessa olimpica Sofia Goggia. Per sua sfortuna, invece, l’atleta bergamasca è finita immediatamente ai box per un pesante infortunio al malleolo che l’ha tolta di torno per lunghi mesi. Nonostante questa assenza, comunque pesantissima, le nostre rappresentanti hanno mosso passi importanti nelle ...

Sci alpino - Marcel Hirscher sbarca ad Adelboden per ripetere la doppietta di un anno fa e chiudere i conti in classifica : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019 è pronta per fare tappa in uno dei suoi scenari più nobili ed affascinanti. Da Zagabria, infatti, si passa ad Adelboden, in Svizzera, sulla celebre pista Chuenisbärgli che presenta il suo mitologico “muro” con una pendenza di oltre il 60%. Nella località dell’Oberland gli atleti saranno protagonisti di due prove tecniche. Sabato sarà di scena l’attesissimo gigante, mentre domenica ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : a St. Anton torna la velocità e soprattutto Lindsey Vonn : Dopo una fine di 2018 ed un inizio di 2019 dedicato solo alle discipline tecniche, nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna finalmente protagonista la velocità. Infatti nel fine settimana a St. Anton sono in programma una discesa libera ed un supergigante, anche se le abbondanti nevicate stanno mettendo a rischio le gare austriache. Se il meteo e la neve saranno clementi, questo fine settimana coinciderà con il rientro nel Circo ...

Sci alpino - Sofia Goggia pronta al rientro. Mirino su Cortina d’Ampezzo pensando ai Mondiali : Obiettivo Mondiali di Are. Fin dal primo momento dopo l’infortunio dello scorso Ottobre, il primo pensiero di Sofia Goggia è stato rivolto proprio alla rassegna iridata del prossimo mese di Febbraio. La bergamasca è ormai vicinissima al rientro, che avverrà nelle gare veloci italiane di Cortina e quello sarà il primo test per valutare lo stato di forma della campionessa olimpica di discesa libera. Il recupero dalla frattura del malleolo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher sempre più in fuga

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin sempre al comando

Sci alpino - Petra Vlhova ammutolisce Mikaela Shiffin in uno slalom stellare a Flachau! L’Italia tocca il fondo : nessuna azzurra a punti : Petra Vlhova batte finalmente Mikaela Shiffrin. La slovacca vince lo slalom di Flachau ed interrompe la striscia che l’aveva vista sempre seconda alle spalle dell’americana. Una Night Race davvero emozionante sulla pista austriaca, con le due campionesse che si sono date ancora una volta battaglia. Davvero straordinaria Vlhova nella seconda manche, dove ha realizzato il miglior tempo (56”40), imponendosi con quindici centesimi ...

