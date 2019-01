Sbarcati a Malta i migranti delle 2 Ong «Trasferiti anche in Italia»

Sbarcati a Malta i 49 migranti - “poi saranno trasferiti anche in Italia”. Salvini : “Mai dato l’ok” : Dopo settimane di attesa, i 49 migranti fatti sbarcare dalle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye sono arrivati a terra a Malta , da dove saranno ridistribuiti in otto Paesi europei tra cui l’Italia. Uomini, donne e bambini sono apparsi «stanchi ma felici» al momento di toccare terra....

Sea Watch - Sbarcati a Malta i 49 migranti. Salvini dice no all'ingresso in Italia : Da Varsavia il ministro dell'Interno rilancia la sua linea dura anti-migranti e attacca l'accordo europeo pr la redistribuzione dei profughi bloccati a Malta da 19 giorni a bordo delle navi 'Sea Eye' ...

Sea Watch a Malta - Sbarcati 49 migrantiAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L' Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Tajani: "Conte batte Salvini"

Sea Watch a Malta - Sbarcati 49 migrantiAndranno in otto Paesi - Italia compresa : Malta trasferirà i migranti delle due navi sulle proprie imbarcazioni e poi verranno redistribuiti tra otto Stati. "L' Italia ne prenderà alcuni" dice Battelli (M5s). Il vicepremier leghista accusa gli alleati: "Le scelte si condividono e le riunioni sifanno prima non dopo". Tajani: "Conte batte Salvini"

Nove paesi nell’accordo ad hoc per migranti Sbarcati a Malta : E' stato risolta, alla fine, con un accordo fra Nove paesi , fortemente voluto e mediato dalla Commissione europea che ha dialogato con tutti gli Stati membri, la crisi dei migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla fine di dicembre e sbarcati a Malta , compresi i 49 delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye a cui era stato negato lo sbarco in Italia. In tutto, 298 persone, di cui 249 sbarcate nell'Isola, il più piccolo Stato membro dell'Ue, la ...

Open Arms verso la Spagna con 300 migranti a bordo. Sbarcati a Malta mamma e neonato : Dopo il no all'approdo in porto da parte di Italia e Malta è arrivato il via libera. Ora l'imbarcazione si sta dirigendo verso Algesiras, non lontana da Gibilterra -