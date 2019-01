Sara Affi Fella | l' intervista integrale dopo lo scandalo

Sara Affi FELLA PARLA DOPO LO SCANDALO A UOMINI E DONNE/ 'Ha cercato Nicola - non ha lasciato Vittorio : mente!' : SARA AFFI FELLA PARLA DOPO lo SCANDALO a UOMINI e DONNE in un'intervistata a Chi, ammette: 'Ero drogata di tv. Sono diventata anoressica'

Sara Affi Fella parla dopo lo scandalo di Uomini e donne : ‘Sono diventata anoressica’ : “Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica“. Sul finire dell’estate la storia di Sara Affi Fella è scoppiata come una bomba tra le mani della redazione di Uomini e donne: lei, prima protagonista nel 2017 di Temptation Island poi tronista nel dating show di Canale 5, viene smascherata e si scopre che durante la permanenza sul trono era ancora fidanzata con Nicola Panico, con ...

Uomini e Donne : l'intervista integrale di Sara Affi Fella : L'ex tronista: "Chiedo scusa a Maria De Filippi e alla redazione di Uomini e Donne. Ho tradito la loro fiducia".

Sara Affi Fella : "Io anoressica dopo Uomini e Donne". Una fonte anonima rivela : "Ha rivisto Nicola Panico mentre era fidanzata con Vittorio Parigini" : Vi ricordate Sara Affi Fella, l'ex tronista che nel corso di Uomini e Donne aveva mantenuto una relazione parallela con Nicola Panico tanto da nasconderlo nell'armadio quando un suo corteggiatore è andato a farle visita? Ebbene, Chi ha intervistato la ragazza, che ha svelato il periodo successivo allo scandalo. Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male. Ho ricevuto minacce, sono diventata anoressica. Ora mi sta seguendo uno ...

