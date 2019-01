Sanremo 2018 | alla conduzione Claudio Bisio e Virginia Raffaele con Baglioni | le serate

Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo - Sergio Rubini - Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i temi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quindicesima puntata del 23 dicembre 2018 – Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Red Canzian tra gli ospiti. Sanremo tra i ...

Il 2018 di Vincenzo Nibali : dal trionfo alla Milano-Sanremo alle lacrime del Tour. L’orgoglio dello Squalo ferito : Un’annata che sarà in ogni caso da ricordare. Il 2018 resterà impresso nella memoria di Vincenzo Nibali, che si è confermato, una volta di più, uno dei più forti corridori italiani di sempre. Nonostante tutto, nonostante la clamorosa sfortuna, lo Squalo è andato a prendersi un trionfo strepitoso ad inizio stagione, rimpinguando un palmares già unico, e nel finale dell’anno ha dimostrato a tutti di essere ancora pronto a ripartire, ...

Ascolti TV | Venerdì 21 dicembre 2018. Vince il Milionario (17.5%) - flop Sanremo Giovani (11.5%) : Sanremo Giovani Nella serata di ieri, Venerdì 21 dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.35 alle 0.32 – l’ultimo appuntamento con Sanremo Giovani, con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, ha conquistato 2.046.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al video 3.397.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 Maleficent ha interessato 1.764.000 spettatori ...

Sanremo Giovani 2018 - ha vinto Mahmood/ Gioventù Bruciata si prende anche il premio della critica : Festival di Sanremo Giovani 2018: ha vinto Mahmood con Gioventù Bruciata. Nell'ultima puntata svelati anche i concorrenti big del prossimo febbraio.

Sanremo Giovani 2018 vincitore seconda puntata : Mahmood in gara con i Big : Mahmood vincitore di Sanremo Giovani 2018, seconda puntata: anche lui in gara nella 69esima edizione del Festival Mahmood è il secondo vincitore di Sanremo Giovani 2018 e sarà in gara nella 69esima edizione del Festival insieme agli altri cantanti. A condurre le due puntate in onda su Rai Uno sono stati Pippo Baudo e Fabio […] L'articolo Sanremo Giovani 2018 vincitore seconda puntata: Mahmood in gara con i Big proviene da Gossip e Tv.

#SanremoGiovani 2018 – Seconda puntata del 21/12/2018 – Con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi su Rai 1. : La lunga marcia verso la 69° edizione del Festival della Canzone Italiana passa per il Teatro del Casinò di Sanremo (Imperia) e per le selezioni di Sanremo Giovani. Due prime serate evento per decidere chi avrà modo di calcare il palco del Teatro Ariston nella gara che si terrà dal 5 al 9 febbraio 2019, condotte dal sempreverde e sempiterno Pippo Baudo e dall’esordiente (alla conduzione) Fabio Rovazzi. SANREMO GIOVANI | Il format ...

Ascolti Tv giovedì 20 dicembre 2018. La caccia ai Narcos di Ultimo piace più della caccia ai big di Sanremo : Ascolti tv giovedì 20 dicembre 2018 . La caccia ai Narcos di Ultimo attira più pubblico della caccia ai big di Sanremo. L'ultima puntata della miniserie di Canale 5 con Raoul Bova ha vinto la sfida ...

