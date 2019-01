Sanità | sciopero nazionale 15 gennaio | OSS e infermieri generici incrociano le braccia

Sanità - il 25 gennaio medici in sciopero contro la manovra : “Risposte deludenti alle richieste della categoria” : I medici del Servizio Sanitario Nazionale hanno annunciato un nuovo sciopero per il prossimo 25 gennaio e una seconda giornata di mobilitazione “entro la prima settimana di febbraio” per ribadire “la bocciatura alla legge di bilancio 2019“, sottolineando che “la protesta si rende necessaria a fronte delle deludenti risposte alle richieste della categoria”. A darne notizia è l’Intersindacale, che ...

Sanità privata - venerdì sarà sciopero in oltre 800 strutture del Lazio : Cgil Cisl Uil: “25.000 lavoratori senza contratto da 12 anni, Sanità bloccata per un giorno: i servizi alla salute devono ripartire con più regole, più trasparenza e più giustizia” Roma, 11 dicembre 2018 – Il 14 dicembre sarà sciopero in oltre 800 strutture sanitarie private del Lazio. Dal Policlinico Casilino al San Raffaele, dal San Carlo di Nancy all’Idi, dal Cristo Re all’Icot di Latina, dall’Irccs Santa Lucia ...

Sanità - sciopero dei medici : 90% di adesioni e sale operatorie in tilt : Quarantamila interventi chirurgici saltati e sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per il 'Black Friday' della Sanità. Ha ottenuto un'adesione altissima pari all'80-90%, come ...

Il Black Friday della Sanità pubblica : adesioni al 90% allo sciopero dei medici : Sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per il 'Black Friday della sanità'. "Le notizie che arrivano dalle regioni parlano di una partecipazione allo sciopero dei medici ben maggiore rispetto alle aspettative, pari a 80-90% del personale. Bisogna tornare a anni indietro per trovare la stessa adesione a una mobilitazione", ha spiegato in conferenza stampa Carlo Palermo segretario generale del sindacato Anaao Assomed.

Sciopero medici - venerdì presidio unitario dei sanitari al San Salvatore : L'Aquila - Venerdì 23 novembre sarà Sciopero nazionale di 24 ore per medici, veterinari e dirigenti sanitari, con presidio unitario davanti l'ospedale San Salvatore dell'Aquila con inizio alle ore 10,30. Al centro della protesta la rivendicazione di finanziamenti adeguati per il Fondo sanitario nazionale, assunzioni per garantire il diritto alla cura e il diritto a curare, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro ...

Sciopero medici. Anelli - Fnomceo - : "Governo inserisca la Sanità tra le priorità" : ... chiediamo al Governo di inserire la sanità tra le priorità dell'agenda politica dell'Esecutivo per ridare fiducia al personale sanitario e per rilanciare questo Sistema Sanitario che il mondo ci ...

Confintesa-UGSmedici : personale sanitario - sciopero 23 novembre : Roma, 21 nov., askanews, - 'Piu' finanziamenti ad un Sistema sanitario Nazionale ormai agonizzante, piu' assunzioni per garantire il diritto alla cura degli italiani e sblocco del Contratto fermo da ...

Avezzano dice sì allo sciopero in difesa della Sanità nell'entroterra. De Angelis : assicurare centralità al nostro ospedale : ... ha sottolineato il primo cittadino di Avezzano , 'bisogna chiarire ai nostri interlocutori della politica regionale che sui punti all'ordine del giorno di questo nuovo incontro, organizzato dal ...

SCIOPERO GENERALE : SCUOLA - TRASPORTI E Sanità/ Roma e Milano - venerdì nero : disagi annunciati - 26 ottobre 2018 : SCIOPERO GENERALE: TRASPORTI, SCUOLA e SANITÀ. Ultime notizie venerdì nero: a Roma mezzi pubblici già fermi, a Milano sta per concludersi la prima fascia di garanzia(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:40:00 GMT)

