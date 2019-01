Salvini | Lega e M5s insieme alle Europee? Ora non c' è esigenza

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le europee : “Come il contratto Lega-M5s” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

Tra gli ultrà di Salvini e i gilet gialli di Di Maio - prove di dialogo di Lega e M5s con i facinorosi : ... riunisce i vertici del mondo sportivo e conferma la linea dialogante con i tifosi, che «vanno responsabilizzati». «Chiudere gli stadi e sospendere le partite non è la soluzione», è la parola d'...

Manovra - scontro Lega-M5S. Salvini 'Senza soldi per disabili e famiglie no a reddito cittadinanza' : Economia Quota 100 al via da aprile, reddito di cittadinanza anche per gli stranieri di VALENTINA CONTE

CARIGE - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA/ Renzi attacca Di Maio e Salvini : Bagnai - 'Eredità vecchio Governo' : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Alessandra Ghisleri - il sondaggio : solo il 22% è convinto sostenitore della Lega di Matteo Salvini : Per cui il vicepremier leghista può superare le resistenze grilline solo affidandosi alla politica della paura, per le elezioni, o a quella dello scambio, visto che non vuole perseguire la via ...

Decreto Salvini - la Lega Iblea fa chiarezza : Decreto Salvini, la Lega Iblea fa chiarezza. Gabriele Amore, Massimo Iannucci e Graziana Digiacomo rispondono alle perplessità dei sindaci

CARIGE - GOVERNO LEGA-M5S SALVA LA BANCA/ Replica Salvini-Di Maio a Renzi "noi in difesa dei risparmiatori" : BANCA CARIGE SALVAta da GOVERNO: Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Renzi, 'vergognatevi Salvini-Di Maio': risposte dei vicepremier

Sondaggi - Salvini sorride (la "sua" Lega un po' meno) : M5s inizia l'anno col freno a mano : Secondo l'ultimo Sondaggio Swg per Tg La7 leggero calo per l'area di governo. Lega al 32,2, M5s al 26,3. Salvini però ha un...

Salvini non molla - governo ancora diviso su migranti. Lega marca stretto Conte - premier molto “attivo” : governo ancora diviso sulla sorte dei migranti a bordo di Sea Watch 3 e Sea Eye, con i 5 stelle e Giuseppe Conte che hanno dato la disponibilita' ad accogliere 15 delle 49 persone a bordo delle due imbarcazioni mentre Matteo Salvini ha ribadito la sua contrarieta'. Il ministro dell'Interno ha chiarito che "non vi sono polemiche" in atto con il presidente del Consiglio e gli altri componenti del governo. Ma ha ribadito che la sua posizione "non ...

Sondaggio Mentana - Matteo Salvini promosso sul decreto sicurezza. Allarme-Lega : quanto perde : Lunedì sera, tempo di sondaggi al TgLa7 di Enrico Mentana. La prima rilevazione di questo 2019. Un Sondaggio agrodolce per Matteo Salvini. Già, perché il leader della Lega incassa una buona e una cattiva notizia. Si parta da quella buona. Si parla del decreto sicurezza e delle polemiche sorte tra il

Avanti coi ricorsi : i sindaci di Alba e Bra con Chiamparino per un'opposizione "legalitaria" alle norme del Decreto Salvini : ... sostiene in sostanza il fronte aperto dai sindaci di Palermo Leoluca Orlando , di Napoli Luigi De Magistris , e di Firenze Dario Nardella , alfieri di un'istanza di etica politica la cui narrazione ...

"Il popolo non è razzista. Lega di m... - razzisti" : insulti contro il partito di Salvini : Scritte contro la Lega sui muri esterni della storica sede milanese di via Bellerio. La denuncia arriva da Paolo Grimoldi...

M5S-Lega - tutti i duelli tra Di Maio e Salvini alla riapertura delle Camere : È la settimana del ritorno al lavoro per i parlamentari. Le assemblee di Montecitorio e Palazzo Madama in realtà riapriranno i battenti mercoledì 9, ma già oggi in mattinata scadono i termini per la ...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio sul referendum propositivo : Lega e M5s - altra frattura : Sarà il referendum propositivo il prossimo tema di scontro fra Lega e M5S? La questione arriverà in Aula alla Camera a metà gennaio e le distanze nella maggioranza sono ancora notevoli. A chiarire il pensiero della Lega ci pensa direttamente Matteo Salvini ai microfoni del Tg3. "Coinvolgere i cittad