Salvini in Polonia | asse sovranista per le Europee «Alleanza con M5S? Non necessaria»

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le europee : “Come il contratto Lega-M5s” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

Salvini in Polonia : “Iniziato percorso con Kaczynski. Via l’asse franco-tedesco - ridiamo senso al sogno europeo” : Allargare il fronte sovranista in vista del 26 maggio, rafforzando i rapporti con Varsavia. E’ lo scopo del viaggio in Polonia di Matteo Salvini, che oggi ha incontrato Jaroslaw Aleksander Kaczynski, leader di Pis, partito di maggioranza in Polonia. Obiettivo: cambiare la maggioranza Ppe-Socialisti che oggi governa a Bruxelles. Il primo passo è compiuto e la nuova parola d’ordine è lanciata: “Abbiamo avuto un lungo, positivo e ...

Salvini in Polonia : “Iniziato percorso con Kaczynski - ridiamo senso al sogno europeo” : Allargare il fronte sovranista in vista del 26 maggio, rafforzando i rapporti con la Polonia. E’ lo scopo del viaggio in Polonia di Matteo Salvini, che oggi ha incontrato Jaroslaw Aleksander Kaczynski, leader di Pis partito di maggioranza in Polonia. “Abbiamo avuto un lungo, positivo e concreto incontro su come ridare senso al sogno europeo – ha detto il vicepremier leghista in conferenza stampa da Varsavia – Siamo ...

Salvini contestato a Varsavia : “Succhiac***i di Putin - razzista! Qui c’è la Polonia antifascista”. E lui reagisce così : Durante la visita in Polonia, dove ha incontrato l’omologo Joachim Brudzinski e il leader del partito di maggioranza (Partito diritto e giustizia), Jaroslaw Kaczynski, Matteo Salvini è stato contestato alla Tomba del milite ignoto. “Razzista, fascista. Qui c’è la Polonia antifascista!” ha gridato un uomo. Il gruppo di contestatori ha esibito uno striscione di critiche al leader della Lega ed è stato tenuto a debita ...

Salvini - Polonia e Italia protagoniste Ue : ANSA, - ROMA, 9 GEN - "L'Italia e la Polonia saranno protagoniste di una nuova Europa, con meno finanza, meno burocrazia e più attenzione a famiglie e sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'interno ...

Salvini - Polonia e Italia protagoniste Ue : ANSA, - ROMA, 9 GEN - "L'Italia e la Polonia saranno protagoniste di una nuova Europa, con meno finanza, meno burocrazia e più attenzione a famiglie e sicurezza". Lo ha detto il ministro dell'interno ...

Salvini in Polonia per l'asse sovranista : "Una nuova primavera europea" : Un viaggio importante, quello di Salvini, che riafferma quell'asse fra Italia, in particolare Lega, e il mondo del Gruppo di Visegrad. Roma e le capitali dlel'Europa orientale rappresentano le spine ...

Salvini - Polonia-Italia per nuova Europa : 14.00 "Italia e Polonia saranno protagoniste di una nuova Europa, con meno finanza, meno burocrazia e più attenzione a famiglie e sicurezza". Così il ministro dell'Interno Salvini in conferenza stampa a Varsavia col collega polacco. La sicurezza si garantisce con la protezione delle frontiere esterne non con la distribuzione dei migranti,ribadisce Polonia e Italia "non vogliono lasciare l'Ue ma "avere voce in capitolo e rafforzarla",ha detto ...

Salvini - la Polonia e il piano per un'Europa populista : Salvini “vuole scuotere” non solo il paese, ma anche l'Europa Berlino, 9 gen 08:38 - (Agenzia Nova) - Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega, “vuole scuotere non solo l'Italia, ma anche l'Europa”. In questo modo, il quotidiano tedesco “Die Welt” comme

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 gennaio : Di Maio&Di Battista in gilet giallo. Salvini in Polonia e i suoi dai nazi : Europee 2019 M5S, Di Maio e Di Battista si infilano il gilet giallo La strategia per il voto – “Non mollate, vi aiutiamo sul web con Rousseau”. La mossa del capo politico per avviare contatti con i manifestanti francesi di Luca De Carolis Achtung referendum di Marco Travaglio Se i 5Stelle vogliono fare un danno a se stessi e soprattutto all’Italia, non hanno che da tirare diritto con la riforma costituzionale sul referendum ...

Salvini vola in Polonia : l'obiettivo è un accordo sui migranti prima delle Europee : Dopodomani, Matteo Salvini a Varsavia. E lì si aprirà quasi ufficialmente la campagna elettorale del leader leghista per il voto europeo di maggio. Il ministro dell'Interno incontrerà il leader del ...