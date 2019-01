Salvini e Di Maio vogliono la Carige di Stato Tria frena | meglio soluzione di mercato

Di Maio fa da paciere tra Conte e Salvini : "Ora è il momento di posare i fogli, le penne e i cartelli su Instagram, e fermare le eliche degli aerei: vediamoci e la risolviamo , come abbiamo sempre fatto". Così all'Adnkronos il vicepremier ...

Di Maio e Salvini tessono tela in Europa : ANSA, - ROMA, 9 GEN - Matteo Salvini e Luigi Di Maio tessono separatamente la propria tela per le elezioni europee di maggio. Il ministro dell'Interno è a Varsavia in Polonia per incontrare il collega ...

De Magistris invia manuali diritto navigazione a Di Maio - Salvini e Toninelli : 'Di buonora mi sono recato in via Mezzocannone a Napoli, strada dove ha sede l'università laica più antica del mondo, la Federico II, e ho comprato un breve piccolo compendio sul diritto della ...

Renzi e Boschi infuriati attaccano Di Maio e Salvini : “Vergogna - avete salvato una banca” : Matteo Salvini insieme con Elena Boschi tuonano infuriati contro il Governo di Salvini e Di Maio «Sono bastati dieci minuti di una riunione notturna del Consiglio dei Ministri per smentire cinque anni di insulti e menzogne contro di noi. Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono solo vergognarsi»: l’ex premier Matteo Renzi infuriato su Twitter dopo che il governo ha varato il decreto per salvare la banca Carige. Il Tesoro garantirà le nuove ...

Matteo Salvini - l'ultimatum a Di Maio sul reddito di cittadinanza : "Senza soldi ai disabili salta" : Matteo Salvini usa la diretta su Facebook per mettere in chiaro alcuni punti cruciali che stanno alzando la tensione all'interno del governo, a cominciare dalla vicenda dei 49 naufraghi della nave Sea Watch, passando per l'imminente reddito di cittadinanza e il salvataggio di banca Carige. Sulla chi

Boldi e De Sica o Salvini e Di Maio? : Dicono, in sintesi, che le parole chiave sono popolo e cambiamento. Popolo perché gli italiani volevano vederli insieme e non ce la facevano più ad aspettare la loro interazione. Cambiamento perché gli italiani erano stufi del solito vecchio film e si aspettavano qualcosa di nuovo, che volgesse lo s

Paolo Becchi smaschera Luigi Di Maio : "I gilet gialli? Cosa c'è dietro". Il complotto anti-Salvini : Dietro l'appoggio di Luigi Di Maio ai gilet gialli francesi c'è un misero calcolo politico: fregare Matteo Salvini. Secondo Paolo Becchi, filosofo un tempo vicino ai grillini ed editorialista di Libero, l'endorsement del leader M5s al movimento anti-Macron è puramente strumentale. "Di Maio è sempre