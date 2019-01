Salto con gli sci | Coppa del Mondo Sapporo 2019 | si preannuncia una lotta a tre per il

Scontri festa Lazio - il retroscena shock : “ecco il momento dell’asSalto” : Notte di tensione a Roma durante e dopo la festa per i 119 anni della Lazio, una serata di festa che si è trasformata in ben altro. Nel dettaglio 300 tifosi hanno attaccato gli agenti di polizia del Reparto Mobile di Roma nel quartiere Prati. “Intorno alla mezzanotte su via Cola di Rienzo – racconta all’Adnkronos Andrea Cecchini, presidente del sindacato di polizia ‘Italia Celere’ – un fronte di 300 ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi fa il vuoto : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Classifica Coppa del Mondo Salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Lara Malsiner sale in 16^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - cinque gli azzurri presente a Predazzo per gli allenamenti in vista della tappa di CdM : Con Insam ci sono anche Colloredo, i fratelli Bresadola e Federico Cecon agli allenamenti per la tappa di Cdm a Predazzo Il contingente italiano per la tappa di Coppa del mondo di Salto in programma questo weekend a Predazzo, in Val di Fiemme, sarà più ricco rispetto ai precedenti appuntamenti. Agli allenamenti in corso sull’HS135 stanno partecipando in cinque: oltre ad Alex Insam, rappresentante fisso della squadra azzurra in ...

L'Aquila - pos 'mangia' bancomat al pedaggio : asSalto con motosega/ Distrugge casello autostradale : arrestato : Pos 'mangia' bancomat al pedaggio: assalto con motosega a L'Aquila. Automobilista ubriaco va in escandescenza e Distrugge casello.

Salto con gli sci – Torneo dei Quattro Trampolini : en plein di Kobayashi - il nipponico vince a Bischofshofen ed entra nella storia : Ryoyu Kobayashi nella storia: stravince a Bischofshofen, grande slam al Torneo dei Quattro Trampolini. Insam è 47° Ryoyu Koabayshi entra nella storia del Salto con gli sci. Il campione giapponese, dominatore incontrastato di questa stagione in Coppa del mondo, stravince anche a Bischofshofen nell’ultima gara valida per la 67esima edizione del Torneo dei Quattro Trampolini e completa così il grande slam diventando il terzo atleta a ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini 2018-2019 : Ryoyu Kobayashi imbattibile e nella leggenda. Molto bene Eisenbichler e Leyhe - in crescita Kraft. Stoch e Zyla al tappeto : La 67esima edizione della Tournée dei Quattro Trampolini si è conclusa con l’ennesima dimostrazione di superiorità tecnica e mentale da parte di Ryoyu Kobayashi, il quale è riuscito nell’impresa di aggiudicarsi l’aquila d’oro completando il Grande Slam, risultato conseguito solo altre due volte in passato dal tedesco Sven Hannawald nel 2002 e dal polacco Kamil Stoch nella passata stagione. Il nipponico ha confermato il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : La Tournée dei Quattro Trampolini 2018-2019 è appena andata in archivio con la strepitosa affermazione di Ryoyu Kobayashi, capace di completare il Grand Slam eguagliando in questo modo il tedesco Sven Hannawald ed il polacco Kamil Stoch, ma la Coppa del Mondo di Salto con gli sci maschile non si ferma e si appresta a vivere un fine settimana intenso di gare in Val di Fiemme. Il trampolino HS135 di Predazzo ospiterà la nona tappa della stagione ...

Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2019 : Markus Eisenbichler si aggiudica la prova di qualificazione davanti a Johansson e Kobayashi. Ottimo Insam - 20° : Il tedesco Markus Eisenbichler vince la prova di qualificazione per la quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018-2019, che si disputa sul trampolino HS142 di Bischoshofen, in Austria. Dopo la complicata giornata di ieri in cui non si è disputata neanche una serie di allenamento, la nevicata è diminuita di intensità ed ha consentito lo svolgimento regolare della sessione di qualifica. Le condizioni di vento variabile hanno ...

In Francia tornano i gilet gialli : asSalto con la ruspa al ministero : I gilet gialli, hanno sfondato con una scavatrice la porta della sede di Benjamin Griveaux, portavoce del governo. Griveaux e alcuni suoi collaboratori sono poi stati evacuati dalle forze di sicurezza. Durante la giornata la polizia francese ha usato i lacrimogeni contro un gruppo di gilet gialli che tentava di passare sul ponte pedonale che attraversa la Senna, il “Leopold Sedar Senghor” nei pressi dell’Assemblea nazionale. ...