Rugby – Il Benetton dà il benvenuto alla seconda linea Eli Snyman

Rugby – Benetton Super a Monigo : i Leoni mandano al tappeto i Glasgow Warriors : A Monigo i Leoni Superano i Glasgow Warriors 20 a 17 Allo Stadio Monigo nonostante le basse temperature una calorosa cornice di pubblico ha accolto i Leoni biancoverdi nel primo match del 2019. Gli uomini di coach Crowley sin dai primi minuti sono in controllo del match nel tentativo di imporre il proprio gioco. All’8’ tenuto fischiato dall’arbitro Neville contro Glasgow con Allan che va in touche sui 5 m scozzesi. Dalla rimessa i ...

Rugby - Pro14 2019 : sarà Joy Neville ad arbitrare Benetton-Glasgow. Una paladina dei diritti arcobaleno a Treviso : Nel momento storico in cui in Italia divampa la polemica sessista circa il settore dello stadio riservato a soli uomini in Arabia Saudita per la disputa della Supercoppa Italiana di calcio, ecco che arriva dal Rugby una designazione che pare giungere a proposito: sarà una donna a dirigere Benetton-Glasgow, match valido per il Pro14. Joy Neville è stata eletta nel 2017 miglior arbitro al mondo ed è notoriamente una paladina dei diritti ...

Rugby – Dopo la rasatura dei capelli - i Leoni della Benetton Rugby indosseranno una maglia speciale per Masi Nau in lotta contro il tumore : Due splendidi gesti da parte dei giocatori della Benettor Rugby in omaggio a Nasi Manu in lotta contro il tumore: Dopo essersi rasati i capelli, i Leoni indosseranno una maglia che celebrerà la lotta del rugbista Il Benetton Rugby Dopo la rasatura dei capelli, che ha visto giocatori e staff biancoverdi compiere un gesto simbolico di assoluta vicinanza al Leone Nasi Manu (operato lo scorso 31 agosto dall’equipe del reparto di urologia ...

Rugby – Guinness PRO14 : Benetton pronto alla sfida contro i Glasgow Warriors - ecco il XV scelto da coach Crowley : Lo staff tecnico biancoverde cambia nove giocatori rispetto al XV schierato lo scorso sabato Domani pomeriggio i Leoni di coach Crowley, dopo il doppio successo contro il Zebre Rugby Club, ospiteranno i Glasgow Warriors gara valida per il 13° round di Guinness PRO14. Allo Stadio Monigo la gara avrà inizio alle ore 15:00 e sarà diretta, prima volta per il Benetton Rugby, dall’arbitro donna irlandese Joy Neville e dagli assistenti Frank ...

Rugby – Secondo derby italiano : Zebre fermate dal Benetton anche a Treviso : Zebre fermate dal Benetton anche a Treviso: il Secondo derby italiano terminato col risultato di 28-10 Il Secondo derby italiano di Guinness PRO14 tra Benetton Rugby e Zebre Rugby Club si è concluso in modo analogo al primo atto giocato a Parma, con la vittoria del XV della Marca che ha superato la franchigia federale davanti ai 5000 di Monigo. Primo tempo molto equilibrato come da aspettative con le due squadre che faticano a trovare ...

Rugby - Pro14 2019 : Benetton-Zebre - atto secondo. I trevigiani vogliono continuare la marcia verso il terzo posto : Domani alle ore 15.00 a Monigo andrà in scena il secondo derby stagionale di Pro14 tra Benetton e Zebre, dopo che la sfida giocata a Parma nella scorsa settimana si è conclusa per 8-10 in favore dei trevigiani. Il Benetton punta ad avvicinare il terzo posto della Conference B, occupato dagli Scarlets ed ora distante appena tre punti, mentre le Zebre vorrebbero provare ad abbandonare l’ultimo posto della Conference A, dato che i sudafricani ...

Rugby – Guinness PRO14 - Allan presenta il derby Benetton-Zebre : “sarà un match molto duro e ostico” : Dal primo minuto tra le file dei neroverdi si rivedrà Tommaso Allan, per lui solo quindici minuti nella gara di domenica scorsa Il primo derby stagionale di Guinness PRO14 tra Zebre e Benetton è andato in archivio con un 10-8 in favore dei Leoni che hanno espugnato il “Lanfranchi” di Parma in un match molto chiuso. Domani alle 15, in diretta su DAZN, è in calendario il secondo round allo stadio “Monigo” di Treviso. Dal primo minuto tra le ...

Rugby – Guinness PRO14 - le Zebre sfidano il Benetton a Treviso : ecco i XV scelti da coach Bradley : La gara dello Stadio Monigo, valida per il 12° e primo turno di ritorno, metterà di fronte nuovamente le due squadre italiane del torneo celtico a distanza di 6 giorni dalla sfida di domenica scorsa Lo Stadio Lanfranchi di Parma ha ospitato stamane la rifinitura delle Zebre Rugby in vista della sfida di domani. Tommaso Castello e compagni sono attesi a Treviso dal Benetton Rugby nel secondo dei tre derby italiani del Guinness PRO14. La ...

Benetton Rugby-Zebre Rc : le formazioni della gara di ritorno : Comunicate le formazioni della gara di ritorno tra Benetton Rugby e Zebre Rc Dopo la vittoria di misura ottenuta la scorsa domenica a Parma, domani pomeriggio ore 15:00 allo Stadio Monigo il Benetton Rugby ospiterà le Zebre RC per la gara di ritorno valida per il dodicesimo round di Guinness PRO14. Ad arbitrare il derby d’Italia sarà il fischietto scozzese Lloyd Linton insieme agli assistenti Sam Grove-White e Matteo Liperini. Alla ...

Benetton Treviso-Zebre Rugby in tv e streaming : data - orario e programma della sfida di ritorno : Tantissimo equilibrio nel primo derby d’Italia per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019. Al Lanfranchi di Parma vittoria a domicilio per la Benetton Treviso che vuole provare a fare doppietta anche nella sfida di ritorno contro le Zebre, più agguerrite che mai. Andiamo a scoprire il programma, gli orari e come seguire in streaming il match di Monigo. Come per tutta la stagione del Pro14, per quanto riguarda le partite delle due ...

Rugby – Guinness PRO14 : la Benetton vince il primo Derby d’Italia contro le Zebre : La Benetton vince il primo Derby d’Italia contro le Zebre: in un Lanfranchi vicinissimo al tutto esaurito, gli ospiti si impongono 8-10 In un “Lanfranchi” di Parma prossimo al tutto esaurito, il primo Derby d’Italia del Guinness PRO14 2018/19 finisce nelle mani della Benetton Rugby, che espugna il campo di casa delle Zebre Rugby Club con un sofferto 8-10: per i Leoni di Kieran Crowley arrivano quattro punti pesanti, che riportano i ...