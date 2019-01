Roma | volantini antisemiti sui muri della città | firmati da ultras giallorossi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Alcunidai tifosinistiBalduina, sono stati appesi suidell’omonimo quartiere e su quelli di Prati. I manifesti riportavano la scritta: “Lazio, Napoli, Israele, stessi colori. Stesse bandiere. Merde”. Sono apparsi martedì sera in occasionemanifestazione per il 119esimo anniversario dalla nascitaLazio in piazza del Popolo a, caratterizzata dagli scontri tra forze dell’ordine ebiancocelesti.L’episodio riporta al problema del razzismo nelle tifoserie di calcio, a poche settimane dagli ululati di San Siro contro il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly. Ma sopratutto sembra una risposta ad altri adesiviapparsi più di un anno fa, nell’ottobre 2017, in Curva Sud: in quel caso erano stati gliLazio ad appiccicare a un vetro dell’Olimpico adesivi con ...