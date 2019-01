Roma | ultras laziali lanciano bombe carta e sassi contro agenti

Blastingnews

: Inaccettabile violenza contro agenti polizia da parte di ultras. Roma non può diventare teatro per la follia di alcuni delinquenti. - virginiaraggi : Inaccettabile violenza contro agenti polizia da parte di ultras. Roma non può diventare teatro per la follia di alcuni delinquenti. - fattoquotidiano : Roma, guerriglia tra ultras della Lazio e polizia: sassi e bombe carta contro gli agenti. Diversi feriti - fattoquotidiano : Roma, volantini antisemiti sui muri della città: firmati da ultras giallorossi -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Aci sono stati pesanti scontri durante la notte scorsa, nel quartiere Prati: nel corso dei festeggiamenti in via Libertà per i 119 anni trascorsi dalla nascita della Società Sportiva Lazio circa 300, staccandosi dalla folla festante che contava intorno a 2500 tifosi, sono avanzati a volto coperto verso glidel Reparto Mobile. Gli, creando un fronte unico e trincerandosi dietro i secchi dell'immondizia, hanno iniziato la rivolta lanciando, bottiglie di vetro e sprangheglidi polizia presenti sul posto in tenuta antisommossa. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte scorsa, in via Cola di Rienzo.L'intervento della polizia Gli- secondo quanto ricostruito - hanno dapprima subito il lancio di, solo in seguito al contatto provocato dalla tifoseria, sono intervenuti nel tentativo di sedare la rivolta ...