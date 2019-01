Roma | scontri tra ultras e polizia alla festa della Lazio

Roma - lanci di bottiglie e scontri con la polizia durante i festeggiamenti della Lazio : 7 agenti feriti e 3 fermi : scontri la scorsa notte a Roma durante i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio in piazza della Libertà al centro di Roma. Un gruppo di tifosi, a volto coperto, si è staccato dai circa 2500 presenti in piazza e ha iniziato a lanciare bottiglie e altri oggetti contro la polizia che ha risposto con cariche, lacrimogeni e idranti. Al momento si contano sette poliziotti feriti e tre tifosi fermati L'articolo Roma, lanci di bottiglie e scontri con ...

Anniversario Lazio - scontri a Roma : 10.05 scontri la scorsa notte a Roma durante i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio in piazza della Libertà. Un gruppo di tifosi, a volto coperto, si è staccato dai circa 2500 presenti in piazza e ha iniziato a lanciare bottiglie e altri oggetti contro la polizia che ha risposto con cariche, lacrimogeni e idranti. Sette poliziotti sono rimasti feriti e tre tifosi sono stati fermati.

Scontri sulla A1 : agguato degli ultras bolognesi al bus dei tifosi del Torino diretti a Roma | Salvini : in galera : Spintoni e pugni stamani traopposte tifoserie nell'area Chianti dell'A1 a Firenze: secondoquanto spiegato dalla polizia coinvolti supporter del Torino edel Bologna che viaggiavano su due pullman.

