Roma | morto professor Fernando Aiuti | tra ipotesi anche suicidio

Morto a Roma immunologo Fernando Aiuti : ANSA, - Roma, 9 GEN -E' Morto a Roma l'immunologo Fernando Aiuti. Sul decesso, avvenuto in ospedale, la Procura ha aperto un'inchiesta nella quale non si esclude l'ipotesi del suicidio. Aiuti era ...

Morto l'immunologo Aiuti al Gemelli - la Procura di Roma apre un'inchiesta : È Morto all'ospedale Gemelli, dove era ricoverato da tempo, Fernando Aiuti, il famoso immunologo dell'Università di Roma. La Procura ha aperto un'inchiesta.

Morto a Roma immunologo Fernando Aiuti : Aveva 83 anni. E' deceduto al policlinico Gemelli. Procura apre un'inchiesta: l'ipotesi è che si sia suicidato - È Morto questa mattina al policlinico Gemelli il professor Fernando Aiuti, immunologo, ...

Morto a Roma l’immunologo anti Aids Fernando Aiuti - la procura apre un’indagine : Il famoso immunologo che si è battuto contro l’emarginazione dei malati di Hiv. Era ricoverato al Gemelli

Roma - clochard trovato morto carbonizzato : Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato a Lungotevere Testaccio all'altezza di Ponte Sublicio a Roma. Potrebbe trattarsi di un clochard. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia ...

Inseguito dalla polizia cade e sbatte la testa a Roma - morto un ladro : Un romeno di 33 anni è morto durante un inseguimento della polizia nella notte a Roma. Tutto è nato quando una società di vigilanza ha segnalato il furto di un'auto con il satellitare. La macchina è stata intercettata ed è scattato l'inseguimento. All'altezza di via Salvatore Rebecchini, in zona Magliana, il conducente ha perso il controllo della macchina finendo contro il marciapiede. Sceso, ha iniziato a ...

Roma : incendio divampa sotto Ponte Sublicio - morto senzatetto : Roma – Un uomo non ancora identificato e’ morto nell’incendio divampato poco dopo le 6.30 nel suo riparo di fortuna sotto Ponte Sublicio, tra i quartieri Trastevere e Testaccio, a Roma. Il corpo carbonizzato e’ stato trovato dai Vigili del fuoco intervenuti a seguito di una segnalazione per spegnere un rogo.Sul posto, la Polizia ha rinvenuto anche una valigia, pentolame e altri oggetti personali. Indagini sono in corso ...

Roma - clochard trovato morto su una panchina/ Nuova vittima del freddo? Scoperta choc di alcuni passanti : Roma, clochard morto su una panchina: la Scoperta di alcuni passanti questa mattina. Ultime notizie: Nuova vittima del freddo?

Roma - trovato clochard morto su panchina : ANSA, - Roma, 02 GEN - Il cadavere di un uomo è stato notato da alcuni passanti stamattina in piazza Lorenzo Lotto, nel quartiere Ardeatino a Roma. L'allarme è scattato intorno alle 8. Sul posto il ...

Roma - morto un bimbo circonciso in casa : arrestato l'autore dell'intervento : Una pratica religiosa, una circoncisione rituale su due gemelli di origine nigeriana di due anni, finita in tragedia: uno morto per un emorragia, l altro ricoverato in gravi condizioni nell ospedale ...

Shock a Roma - bimbo morto dopo una circoncisione rituale : si attendono notizie sul fratellino ricoverato : “Abbiamo appreso con sgomento della morte di un bambino e delle gravi condizioni del gemello a Monterotondo. Si tratta di due bambini ospiti in un centro d’accoglienza che l’Arci gestisce con il Comune di Monterotondo dal 2009“. E’ quanto comunica l’Arci di Roma in seguito alla morte di un bambino nigeriano di 2 anni dopo una circoncisione rituale. “E’ una tragedia – spiega ...

Roma - bambino di un anno morto dopo circoncisione in casa. Grave il fratello gemello : Come appreso da Leggo, questa mattina a Monterotondo, a nord di Roma, due gemellini nigeriani di un anno sono stati circoncisi all'interno di una casa famiglia. Uno dei due bambini, David,...

Morto Andrea G. Pinketts - tra Romanzi e vita addio al “cannibale” che scoprì il mostro di Foligno : Si è spento a 57 anni nella sua Milano Andrea G. Pinketts. Da tempo malato di tumore, col suo sigaro e bicchiere di birra, è stato a lungo il simbolo di quella "gioventù cannibale" di scrittori venuti fuori a metà anni Novanta. Fu anche un grande giornalista d'inchiesta: si infiltrò nella setta de I bambini di Satana e indicò alla polizia Luigi Chiatti, il mostro di Foglino.Continua a leggere

Morto Gigi Radice - storico allenatore dI Milan - Toro e Roma : E' Morto all'età di 83 anni Gigi Radice , storico allenatore del Toro e del Milan. Affezionati a lui anche i tifosi della Roma, che ha guidato nella stagione '89-90' nella mitica stagione del Flaminio.