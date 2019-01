Roma | lanci di bottiglie e scontri con la polizia durante i festeggiamenti della Lazio | 7

Guerriglia a Roma - tifosi laziali lanciano sassi e bombe carta contro poliziotti : Scene di Guerriglia urbana questa notte a Roma, piazza della Libertà. Un gruppo di tifosi ultras della Lazio, durante i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio ha lanciato sassi, bombe carta e ...

Migliaia di coltivatori in piazza a Roma contro la legge di Bilancio : Agricoltori in piazza a Roma contro la legge di Bilancio. In Migliaia sono arrivati nella Capitale per protestare contro l’assenza nella manovra di «adeguate risorse per il Fondo di Solidarietà Nazionale per far fronte alle calamità che hanno colpito importanti aree del Paese»: tra queste la Puglia, dove il dimezzamento della produzione nazionale d...

Rifiuti Roma - il collegio sindacale di Ama boccia il bilancio 2017. Ma un membro Oic lo smentisce : “Obiezioni non fondate” : Il collegio sindacale di Ama boccia il bilancio 2017 della società capitolina dei Rifiuti. Ma i “revisori” vengono a loro volta smentiti da un autorevole studio contabile, guidato da un membro dell’Organismo italiano di Contabilità. Con il presidente dello stesso collegio, accusato di essere “del Pd”, già con le valigie in mano. Nel pieno del nuovo problema immondizia a Roma, le vicissitudini contabili della municipalizzata dei Rifiuti ...

Macerata - urla 'negre' a due ragazze e lancia loro un petardo. Poi se ne va facendo il saluto Romano : La denuncia è apparsa il primo gennaio su Facebook: "Stanotte un tipo ci ha lanciato un petardo addosso urlandoci "negre", con tanto di saluto romano". Protagoniste dell'aggressione, due giovani di ...

Chievo e il mercato creativo Romairone ago della bilancia : Tre mosse. Cessioni mirate. Forse il sacrificio di un pezzo da novanta. Per provare a staccare il pass salvezza il Chievo dovrà inventarsi qualcosa di speciale. Una sorta di mercato creativo. Che ...

CON IL LANCIO DEL CALENDARIO DI PORTA RomaNA PROSEGUE LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO : Tra queste, il mercato di Natale in piazza San Nazaro in Brolo, gli spettacoli con musica classica e cori gospel, il presepe vivente oltre a suggestive visite guidate a PORTA ROMANA. Attività che non ...

Bordoni (FI) : Roma - bilancio Raggi 2018 è disastroso : Roma – “Fine anno e’ tempo di bilanci e quello di Roma e’ a dir poco disastroso. Diventa un’impresa salvare qualcosa di questa gestione a 5 stelle che ha inanellato un insuccesso dietro l’altro. Emergenza rifiuti a Gennaio, Roma paralizzata dalla neve a Febbraio, emergenza buche a Marzo, bus a fuoco in pieno centro a Maggio, distruzione di mezzi Ama a giugno, una ragazza morta sulle strisce inesistenti a ...

Il sindaco Rinaldo Marchesi fa il bilancio del 2018 del Comune di Barbarano Romano : ... ai componenti la Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale, ai componenti della Protezione Civile Comunale, ai Guardiaparco del Parco Regionale Marturanum ed al mondo scolastico e della prima ...

Oref : bilancio Roma - consolidato non corretto e non veritiero : Roma – “L’Organo di revisione rileva che il bilancio consolidato 2017 di Roma Capitale […] non rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economico, patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Amministrazione pubblica di Roma Capitale”. Sono queste i rilievi dei revisori dell’Oref nella relazione sul bilancio consolidato 2017, che dovrebbe arrivare oggi pomeriggio in Assemblea ...

Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre lanciano una tennis Academy a Roma : Bel Poggio, spicchio di felicità tennistica di quattro ettari a Settebagni, con quattro campi in terra e quattro in veloce indoor, racconta la storia della Rome tennis Academy che sarà ultimata a giugno, ma è già attiva “dalla mattina a quando vogliono i ragazzi, è una struttura solo per loro, senza soci, solo agonisti, è un’accademia pura”. È una evoluzione della scuola ...

Selvaggia Roma - stavolta si sbilancia su Francesco : nuovo messaggio : Selvaggia Roma, arriva un nuovo messaggio per Francesco Chiofalo. La 28enne capitolina stavolta si sbilancia: “Sarei un cane” Nella giornata di ieri Francesco Chiofalo ha fatto un annuncio sconvolgente: “Ho un tumore al cervello, dovrò sottopormi a un intervento chirurgico di 18 ore. Non sarò più quello di prima”. Sul web tantissimi i messaggi di […] L'articolo Selvaggia Roma, stavolta si sbilancia su Francesco: ...

Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre lanciano una tennis Academy a Roma : 'Il suo difetto è che a volte è anche troppo puro, vive nel suo mondo ideale', suggerisce il primo allievo, Matteo Berrettini, presente e futuro del tennis italiano coi suoi appena 22 anni, che ha ...