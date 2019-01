Roma | l’agente di Gerson | “Disponibili a tornare alla Roma già a gennaio”

Calciomercato Roma - l’agente di Sanogo in Italia per trattare : Calciomercato Roma Sanogo – La Roma, o meglio il suo direttore sportivo e uomo mercato Ramón Rodríguez Verdejo, noto semplicemente come Monchi, hanno messo nel mirino Sekou Sanogo, centrocampista che sta facendo molto bene con lo Young Boys. Secondo quanto riferito dai maggiori portali esperti in materia di Calciomercato, per il calciatore della Costa d’Avorio si […] L'articolo Calciomercato Roma, l’agente di Sanogo in ...

Kouamé Roma - i giallorossi incontrano l’agente dell’attaccante del Genoa : Kouamé Roma – Dopo la sconfitta nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League sul campo del Viktoria Plzen, in casa Roma si comincia a pensare anche sul calciomercato per sistemare la formazione di Eusebio Di Francesco che non sta passando uno dei suoi momenti più brillanti, per usare un eufemismo. E proprio per […] L'articolo Kouamé Roma, i giallorossi incontrano l’agente dell’attaccante del Genoa proviene ...

Rugani - l’addio alla Juve è vicino : dopo lo sfogo del padre - l’agente incontra la Roma : Daniele Rugani si avvicina alla Roma, l’agente del calciatore ha avuto un faccia a faccia con Monchi in quel di Trigoria Daniele Rugani si appresta a lasciare la Juventus. “Questione di tempo”, come rivelato dal padre nello sfogo social della giornata di ieri. Nel frattempo però, qualcosa di concreto sta accadendo. L’agente del calciatore, secondo quanto rivelato dal Corriere dello sport, si sarebbe recato a ...