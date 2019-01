Roma | domani manifestazione FI dinanzi sede Ama

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani arriva il grande freddo tra Modena e Reggio : “Nella giornata di giovedì 10 Gennaio correnti fredde settentrionali determineranno una diminuzione della temperatura ed in particolare sulla sottozona E1 (area montana modenese-reggiana) i valori termici medi giornalieri risulteranno compresi tra -3 e -5°C. Sull’appennino romagnolo e relativa area pedecollinare locali addensamenti potranno dar luogo a sporadiche nevicate senza accumuli al suolo“: la protezione civile ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani vento forte sugli Appennini occidentali : “Per la giornata di mercoledì 9 gennaio è previsto l’afflusso di correnti fredde di origine continentale connesse, nella prima parte della giornata, ad un’intensificazione della ventilazione con direzione prevalente da nord-ovest ed intensità prevista intorno a 60-75 Km/h sugli Appennini occidentali, anche a quote collinari; attenuazione della ventilazione nella seconda parte della giornata“: la protezione civile ...

Rifiuti Roma - Rusconi : “Domani scuole aperte”. Bussetti : “Segnalazione dei presidi giusta e doverosa” : “Abbiamo apprezzato l’insolito attivismo di Ama che in questi due giorni, evidentemente anche grazie al nostro appello, si è attivata per ripulire le zone antistanti i plessi scolastici in vista della riapertura. A quanto ci risulta, tutte le scuole di Roma domani riapriranno“. Parola del presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio Mario Rusconi, che nei giorni scorsi aveva denunciato un problema “sanitario” ...

Carige - i Commissari domani a Roma : pronta la bozza per un piano di mercato : domani gli incontri al Fondo interbancario e in Banca d’Italia. Prime bozze per un piano di «pulizia» della banca senza aiuti di Stato....

Messina : "il signor dopodomani" selezionato per il Roma fringe festival : ... scritto da Domenico Loddo e con protagonista l'attore Stefano Cutrupi, fa parte dei 36 spettacoli selezionati dalla commissione artistica guidata da Fabio Galadini: 36 spettacoli provenienti da ...

Virtus Roma - domani la 'Teddy bear toss' al Palazzo dello Sport : ... attualmente secondo in classifica e con ambizioni di promozione, ha annunciato che in occasione della sfida di domani pomeriggio , ore 18, al Palazzo dello Sport , ex PalaLottomatica, , i tifosi ...

Smog : da domani torna l’emergenza in molte città dell’Emilia Romagna : Da domani a giovedi’ 3 gennaio, visto il superamento per tre giorni consecutivi del limite per le Pm10, tornano in vigore le misure emergenziali antiSmog in molti Comuni dell’Emilia-Romagna. Le citta’ interessate al provvedimento sono Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine , Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione. Stop alla circolazione anche per le auto diesel euro 4, divieto di uso di ...

Max Gazzè - La favola di Adamo ed Eva tour-20 anni : da domani tre eventi unici a Roma : Correva l'anno 1998 quando uno dei più apprezzati cantastorie dei nostri giorni, Max Gazzè , raccontava con ironia la sua prima favola, quella di Adamo ed Eva, accompagnato da un basso che scandiva, ...

Trasporti : protesta Ncc - domani a Roma gli autisti del Sud : Si sono dati appuntamento a Napoli domani, 27 dicembre, per andare di nuovo a Roma e protestare contro il Governo tutti gli autisti campani con licenza di Ncc. A loro si affiancheranno quelli della ...

Smog Roma : oggi - domani e lunedì stop ai veicoli più inquinanti : Il monitoraggio della qualità dell’aria a Roma ha evidenziato una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti. E’ stata adottata l’Ordinanza della Sindaca n. 217/2018, sulla limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti, per le giornate del 22, 23 e 24 dicembre 2018. Per le giornate del 22 e 23 DICEMBRE 2018 previsto il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : domani la diciassettesima giornata - spicca Juventus-Roma : Siamo vicini al giro di boa. Va quasi a concludersi il girone di andata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019: domani va in scena il classico turno pre natalizio, il diciassettesimo. Un sabato davvero spettacolare: dieci le partite in programma (non eravamo abituati da mesi ormai a seguire tutti i match nello stesso giorno), si parte dalle 12.30 e si conclude alle 21. L’incontro più atteso, quello che spicca agli occhi, è ...

Juventus-Roma - Allegri svela : “ecco quando riposerà Cristiano Ronaldo e chi giocherà domani” : Cristiano Ronaldo osserverà un turno di riposo durante le feste natalizie, il tecnico della Juventus Allegri ne ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato quest’oggi in conferenza stampa in vista della gara che la sua Juventus affronterà domani sera contro la Roma. L’annuncio più importante da parte del tecnico bianconero, è relativo alla presenza di Cristiano Ronaldo, il quale sarà presente al centro ...