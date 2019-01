Robert Zemeckis Lancia Project Blue Book, la serie sugli Ufo

universo7p

: Ecco tutti i fim in programmazione: #BenvenutiAMarwen di Robert Zemeckis con Steve Carell #AttentiAlGorilla di Luca… - OdeonPisa : Ecco tutti i fim in programmazione: #BenvenutiAMarwen di Robert Zemeckis con Steve Carell #AttentiAlGorilla di Luca… - StefanoBickle : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Affascinato dalla fusione tra eventi storici e fictionla nuoveavvistamenti Ufo che fa impazzire gli appassionati.Per chi è alle prima armi e non conosce ilche ne abbiamo parlato nei nostri precedenti articoli (leggi qui) fa riferimento a l’ultimo di unadi studi sistematici condotti dall’aeronautica militare statunitense (USAF), tra il 1947 e il 1969,avvistamenti di oggetti volanti non identificati (UFO) nel territorio statunitense e anche in buona parte delle Americhe e dell’Europa.Erano gli anni della Guerra Fredda, della contrapposizione dura tra le due Super Potenze durante la quale, da ogni lato della Cortina di Ferro, si sperimentavano nuove armi per mantenere il primato.Washington credeva che gli UFO fossero l’ultimo ...