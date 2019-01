Risultati Eurolega 17ª giornata | l’Olimpia Milano cede in casa al Barcellona | sorridono

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Risultati Eurolega 16ª giornata – Fenerbahce senza rivali - CSKA ok contro il Kaunas : sorridono anche Olympiacos e Barça : Quindicesima vittoria per il Fenerbahce che supera agevolmente il Baskonia, il CSKA non dà scampo al Kaunas così come non perdono colpi Olympiacos e Barcellona Il Fenerbahce non perde un colpo e, nella sedicesima giornata di Eurolega, centra la quindicesima vittoria contro il Baskonia. I padroni di casa non lasciano scampo ai malcapitati avversari, superandoli con il punteggio di 96-87 che permette ai turchi di mantenere il vantaggio sul ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Risultati Eurolega 16ª Giornata – Successi per Olimpia Milano e Real Madrid : ok Bayern e Khimki : L’Olimpia Milano batte il Buducnost e torna in zona Playoff, il Real Madrid blinda il secondo posto e batte il Maccabi, Successi per Bayern Monaco e Khimki: i Risultati dei match della 16ª Giornata di Eurolega Grande basket in giro per l’Europa anche nel 2019. L’Eurolega regala tanto spettacolo e i primi verdetti della nuova stagione. Nella prima sfida del nuovo anno l’Olimpia Milano trova un importante successo sul Buducnost che permette ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : Risultati e notizie di oggi. Cecchinato in semifinale a Doha - Milano contro il Buducnost in Eurolega : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di giovedì 3 gennaio. Torniamo in campo, è il caso di dirlo, con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...

Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date - orari e programma : Di seguito tutti i Risultati e le classifiche dell’Eurolega 2018-2019. STAGIONE REGOLARE 1a GIORNATA Giovedi 11 Ottobre 2018 ore 19.00 CSKA Mosca-FC Barcellona 95-75 ore 20.00 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 89-84 ore 20.30 Bayern Monaco-Anadolu Efes 71-90 ore 21.00 Real Madrid-Darussafaka 103-90 Venerdì 12 Ottobre 2018 ore 18.45 Buducnost-Olimpia Milano 71-82 ore 19.00 Khimki Mosca-Olympiacos 66-87 ore 19.00 Zalgiris-Baskonia Vitoria ...