Rifiuti a Roma | storia infinita della “monnezza” E ora M5s apre alla discariche

Da Pietralata a Tor Sapienza - caos Rifiuti a Roma /Foto : Roma, 9 gen. (Adnkronos) - di Assunta Cassiano "Qui ci sentiamo dimenticati". A Tor Sapienza come a Pietralata i cumuli di spazzatura sono ancora in strada e per i residenti l'emergenza sembra senza fine. "Vivo a Pietralata da quarant'anni e una situazione come questa non me la ricordo - racconta al

Rifiuti Roma - lite su aree discariche : 15.21 La scelta delle zone per ospitare discariche è di competenza della Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma "non ha individuato alcuna area per la realizzazione di discariche per i Rifiuti nel territorio della capitale o dell'area metropolitan". Così una nota del Ministero dell'Ambiente. La Regione Lazio replica:l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento "spetta alla Città Metropolitana. ...

Rifiuti di Roma - denuncia anche l euro ordine dei medici : "Si rischia grave problema sanità" : L'emergenza Rifiuti di Roma sta lentamente trasformando una delle cittá piú affascinanti e visitate del mondo in una discarica a cielo aperto. Non a caso, la situazione Romana ha giá attirato l'...

Emergenza Rifiuti a Roma - l’ordine dei medici : “stiamo cercando di sensibilizzare le istituzioni prima che scoppino gravi problemi” : Antonio Magi, presidente dell’ordine dei medici di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Riguardo l’Emergenza rifiuti a Roma. “Oltre ad essere un fatto politico è un fatto di salute pubblica. Ci sono topi, gabbiani che rompono le buste dei rifiuti e li disperdono nell’ambiente. E’ una ...

Rifiuti - ordine dei medici di Roma : “Rischio grave problema di sanità pubblica” : La situazione Rifiuti a Roma, “specie davanti ad ospedali, scuole, centri commerciali, parchi pubblici e aree residenziali, rischia di creare un grave problema di sanita’ pubblica della quale, ognuno per le proprie competenze piu’ o meno dirette, dovra’ farsi carico portando ad una comune soluzione definitiva del problema“: lo scrive l’ordine provinciale di Roma dei medici e degli odontoiatri (Omceo) in una ...

Caso Rifiuti davanti a scuole Roma - parla Garante Infanzia Lazio : di Roberta Lanzara "In base al principio di territorialità invitiamo tutti municipi della Capitale a farsi parte attiva e ad evidenziare avendo la competenza territoriale le eventuali situazioni che ...

Rifiuti Roma - Rusconi : “Domani scuole aperte”. Bussetti : “Segnalazione dei presidi giusta e doverosa” : “Abbiamo apprezzato l’insolito attivismo di Ama che in questi due giorni, evidentemente anche grazie al nostro appello, si è attivata per ripulire le zone antistanti i plessi scolastici in vista della riapertura. A quanto ci risulta, tutte le scuole di Roma domani riapriranno“. Parola del presidente dell’Associazione nazionale presidi del Lazio Mario Rusconi, che nei giorni scorsi aveva denunciato un problema “sanitario” ...

