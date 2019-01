Referendum propositivo | M5s dice sì all' emendamento Pd per il quorum al 25%

La tregua tra Lega e 5 Stelle sul Referendum propositivo : È tregua nella maggioranza sul referendum propositivo, senza quorum: alla fine non è stato presentato l'emendamento della Lega alla proposta di legge targata M5s di modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. La proposta di modifica era già stata scritta dal capogruppo leghista in commissione Affari Costituzionali alla Camera, Igor Iezzi, e prevedeva un quorum di ...

Referendum propositivo - Salvini : “Quorum? Deciderà il Parlamento. Su questo c’è accordo con il M5s” : Il quorum sul Referendum propositivo? “C’è pieno accordo tra la Lega e il Movimento 5 stelle: sarà il Parlamento a decidere”. Così taglia corto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della conferenza stampa sulla violenza fuori e dentro gli stadi. “Abbiamo ritirato gli emendamenti proprio per lasciare libero il Parlamento di decidere e sono convinto che Deciderà in maniera saggia”, ha concluso il ...

Referendum propositivo - maggioranza tratta per l’introduzione quorum. Lega : ‘Necessario - per M5s non è più tabù’ : Lega e M5s trattano sull’introduzione del quorum per il Referendum propositivo. Dopo le tensioni delle scorse ore perché i 5 stelle spingevano per non avere un limite minimo di elettori per far considerare valida la votazione mentre il Carroccio si opponeva, i due soci di governo vanno verso un accordo sulla soglia che dovrebbe aggirarsi intorno al 20 e 25 per cento. La Lega aveva in un primo momento presentato un emendamento al ddl di ...

Giorgia Meloni : “M5s su Referendum propositivo? Da loro iniziative propagandistiche - astruse e scritte male” : “Supercoppa in Arabia Saudita? Per me è assolutamente inaccettabile. Nessuno chiede al calcio di risolvere qualcosa o di mettere in discussione i rapporti commerciali tra l’Italia e l’Arabia Saudita. Chiedo semplicemente di trovare una nazione normale, dove le tifose italiane, non saudite, possano andare allo stadio senza correre dei rischi.” Sono le parole del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di 24mattino, su Radio 24, a ...

Referendum propositivo - dalla Lega nessun emendamento sul quorum : Per incentivare forme di partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica nazionale occorre cancellare il quorum strutturale - ovvero la necessità della partecipazione alla votazione della ...

Referendum propositivo - la Lega non presenta alcun emendamento al ddl : La Lega non ha presentato alcun emendamento al ddl della maggioranza di riforma costituzionale che introduce il Referendum propositivo. Lo rende noto, alla scadenza del termine per presentare gli emendamenti, il presidente della Commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia (M5s).Nei giorni scorsi si era parlato di un emendamento del Carroccio per introdurre il quorum, non previsto dal ddl."Nessun emendamento è stato presentato dalla ...

La sfida del Referendum propositivo : correggere o svuotare la democrazia rappresentativa : Con la giornata di oggi e la scadenza degli emendamenti al testo-base sul referendum inizia quella che si presenta, almeno al momento, come una delle più nette battaglie della legislatura. Non perché lo strumento in sé che si immagina di introdurre sia di per sé negativo, ma perché fin qui enormi appaiono le distanze nel modo di immaginarlo, che rivelano anche concezioni sin qui non componibili del suo ...

Il Referendum propositivo è il nuovo fronte tra Lega e M5s : Mentre dalla maggioranza emergono orientamenti diversi sulla questione dei migranti a bordo della Sea Watch, si apre un nuovo fronte tra Lega e M5s sul referendum propositivo senza quorum, tema molto caro ai pentastellati, che della democrazia diretta fanno una delle loro bandiere. In un'intervista al Tg3, il leader del Carroccio, Matteo Salvini, pur premettendo che "coinvolgere i cittadini è fondamentale" e ...

Che cosa c'è davvero dietro alla contesa tra Lega e M5s sul Referendum propositivo : C'è un nuovo tema caldo nel governo, stavolta in tema di riforme costituzionali. Il sogno del M5s è il referendum...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio sul Referendum propositivo : Lega e M5s - altra frattura : Sarà il referendum propositivo il prossimo tema di scontro fra Lega e M5S? La questione arriverà in Aula alla Camera a metà gennaio e le distanze nella maggioranza sono ancora notevoli. A chiarire il pensiero della Lega ci pensa direttamente Matteo Salvini ai microfoni del Tg3. "Coinvolgere i cittad

Referendum propositivo - Salvini : 'Il quorum serve' - Fraccaro : 'Deciderà il Parlamento' : "Coinvolgere i cittadini è fondamentale, la Svizzera è un modello però un minimo di quorum bisogna metterlo altrimenti qui si alzano in dieci la mattina e decidono cosa fare". L'ha detto il ...

Referendum propositivo - governo ancora diviso | Salvini : "Il quorum serve" | Fraccaro : "L'abolizione è prevista dal contratto" : La proposta di legge costituzionale presentata dal Movimento 5 Stelle sarà all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera la prossima settimana

