Reali | 10 anni e un milione di views nel 2018 per AltezzaReale | il blog italiano dedicato

Reali : 10 anni e un milione di views per AltezzaReale - il blog italiano dedicato ai royals : I Reali continuano ad attirare attenzione e consensi in tutto il mondo, compresa l’Italia, dove il blog AltezzaReale.com tocca il picco di 1 milione di pagine viste solo nel 2018 Roma, 9 gennaio 2019 – AltezzaReale.com, il primo blog italiano dedicato ai royals di ieri e di oggi, compie dieci anni e festeggia con un milione [...]

Ciclismo - Carl Grove positivo a un controllo antidoping a 90 anni : aveva Realizzato un record del mondo : Carl Grove ha 90 anni e lo scorso 11 luglio è risultato positivo a un controllo antidoping. La notizia clamorosa arriva dagli Stati Uniti: questo arzillo ciclista aveva vinto il titolo nazionale in pista nella categoria 90-94 anni, a Breinigsville (Pennsylvania) aveva realizzato anche il record del mondo ma le analisi hanno certificato la positività a uno steroide anabolizzante (epitrenbolone). L’atleta non è stato squalificato perché ...

Ibra - 17 anni - dalla Guinea : "Vogliamo solo Realizzare i nostri sogni" : "Non possiamo sacrificare il futuro delle persone che hanno messo a repentaglio la propria vita e che adesso si ritrovano in questa situazione. Già sei scappato nel deserto, hai sofferto la fame, hai ...

Schumacher - 50 anni e quell'orgogliio di papà mai Realizzato : Sbagliato illudersi di una sua prossima guarigione perché profondi ematomi al cervello non regrediscono secondo la scienza attuale. Se non accade nelle primissime settimane dall'evento, difficilmente ...

Il Reality fa flop e chiude - dopo 11 anni crolla l'impero della famiglia Kardashian : 'Keeping Up With The Kardashians, il reality che da oltre 11 anni ha come protagonista i Kardashian , la potente famiglia di socialite di cui fanno parte tra l'altro Kim e Kendall, ha registrato un ...

"Michael Schumacher sta meglio e non è più a letto"/ 5 anni dopo incidente : rumors su Reali condizioni salute : Il prossimo 29 dicembre saranno cinque anni dall'incidente sciistico da cui Michael Schumacher non si è mai più ripreso ecco le ultime notizie

Muore a 10 anni - la mamma Realizza il suo sogno : regalare i suoi giochi ai bimbi poveri : "Il sogno di Giulia" è il nome dell'associazione benefica messa su da mamma Eleonora per esaudire l'ultima desiderio della...

Muore a 10 anni di tumore - la mamma Realizza il sogno di Giulia : i suoi giochi ai bimbi poveri : Ha lottato per 4 anni, da quando ne aveva solo 6, ma alla fine non ce l'ha fatta: Giulia è morta per un tumore al cervello. Buona e generosa, il suo ultimo desiderio è stato quello di donare i suoi giocattoli ai bimbi poveri e la mamma Eleonora ha deciso di realizzarlo."Giulia aveva un aggressivo tumore cerebrale plurirecidivato. Abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla", si legge su Facebook nella pagina 'Il sogno di Giulia', ...

Da quando Juan Carlos di Spagna ha abdicato a favore del figlio Felipe, nel giugno 2014, è davvero ...

Vino : Ca' di Rajo Realizza Iconema - da vigneto di 100 anni : ... Centro di Ricerca Viticoltura e Enologia di Conegliano, Gianni Moriani, coordinatore del Master in Filosofia Cibo e Vino - Universit San Raffaele di Milano, e Attilio Scienza, professore di ...

In Fortnite disponibile una skin creata da un fan di 8 anni - Epic Realizza il suo sogno : Fortnite ha rilasciato nuovi oggetti in vendita nel proprio negozio. Tra le nuove skin c’è anche quella del Tenero Difensore, il cui costume si basato sul disegno realizzato da un piccolo fan del gioco. Tutto è accaduto un paio di mesi fa quando l'utente di Reddit tfoust10 pubblicò il concept di una skin di Fortnite che era stata disegnata dal figlio Connor di soli 8 anni. Lo stesso disegno però era accompagnato da una richiesta ben precisa: ...

Champions League - 2 anni fa la partita dei record con 12 gol Realizzati [VIDEO] : Due anni fa una partita di Champions League si apprestava ad entrare nella storia della competizione continentale per club. Al “Westfalenstadion” o “Signal Iduna Park”, il Borussia Dortmund superò con un pirotecnico 8-4 il Legia Varsavia. Una partita spettacolare, bellissima per gli appassionati di calcio, un po’ meno per i tattici legati al motto “prima meglio non prenderle”. Le due squadre hanno ...

Sbloccato anche il piano invalsi : 250 milioni in 5 anni per Realizzare 30 opere : E’ stata unanime l’intesa, raggiunta in Conferenza Unificata delle Regioni, sul piano Nazionale Invasi riguardante bacini multifunzionali, nonchè il risparmio d’acqua per usi agricoli e civili: circa 250 milioni di euro destinati alla realizzazione di 30 opere, mentre altre 7, seppur finanziabili, “restano in lista d’attesa”. “Dopo i 450 milioni sbloccati dal piano Irriguo Nazionale e dal Fondo Sviluppo e Coesione è un ulteriore passo per ...

"Sulla scatola dei ceReali solo ragazzi". Bambina di 8 anni piega Kellogg's che promette di cambiare : Il colosso statunitense dei cereali da colazione Kellogg's ha dovuto cedere alle proteste formali di una ragazzina di 8 anni, Daliah Lee di Canberra, in Australia, che aveva scritto per lamentare che le immagini sui pacchetti di Nutri-Grain ritraggono soltanto ragazzi, mentre le ragazze possono anche "fare cose formidabili". I concorrenti Weet-Bix invece ritraggono sui pacchetti sia ragazzi che ragazze, ha sottolineato.Daliah ha minacciato di ...