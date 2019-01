Rapporto Eco-Media 2018 | trattano di ambiente solo il 9% delle notizie dei principali Tg

L’ecotassa per i Suv e il Rapporto del Senato sul Russiagate : L’ecotassa sarà solo sui Suv e sulle auto di lusso, ha annunciato il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che ha aggiunto: “Confermiamo l’ecosconto fino a 6 mila euro per le macchine elettriche e non inquinanti”. Di Maio ha annunciato tagli da un miliardo alle

Ambiente e sviluppo sostenibile tra informazione - economia e politica : il 19 dicembre la presentazione del Rapporto Eco-Media 2018 : Nell’ambito del V° Forum nazionale “ Ambiente e sviluppo sostenibile tra informazione , economia e politica ” verrà presentato a Roma il 19 dicembre il Rapporto Eco-Media 2018 . Il think tank istituito da Pentapolis Onlus, in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia, illustrerà i risultati sulla copertura delle notizie ambientali da parte dei principali media italiani. Durante l’incontro verrà conferito, ai professionisti che si sono distinti per ...

Clima - il 2018 in Italia è l’anno più caldo da due secoli e aumentano i fenomeni estremi : allarmante Rapporto ISPRA : La stima provvisoria dell’anomalia della temperatura media in Italia, stando ai dati aggiornati fino al mese di ottobre compreso, configura il 2018 come l’anno più caldo di tutta la serie storica di dati controllati ed elaborati dall’ISPRA, cioè almeno dal 1961 (+1,77 °C rispetto al valore normale di riferimento 1961-1990). In base a studi che ricostruiscono il Clima in un passato più remoto, si può affermare che in Italia l’anno in corso ...