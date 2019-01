Rallentamento economia cinese | fattore da tenere d' occhio

Dollaro sale - euro penalizzato da timori Rallentamento economia : Il Dollaro si conferma tonico nei primi scambi americani nonostante le scommesse di una pausa nel ciclo di aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve.

Eurozona - le previsioni confermano un Rallentamento dell'economia nel 2019 : A causa delle incertezze legate a fattori globali sia economici sia politici, l'attuale scenario di previsione sull'economia dell'area della moneta unica è caratterizzato da possibili revisioni al ...

Per i timori di un Rallentamento dell'economia - il prezzo dell'oro è salito ai massimi : Il timore di un rallentamento della crescita economica globale manda in tilt le Borse e fa impennare il prezzi dell'oro, il bene rifugio per eccellenza, che sale al top da sei mesi. Il prezzo dell'oro ...

Timori di Rallentamento dell'economia - il prezzo dell'oro sale ai massimi : Il timore di un rallentamento della crescita economica globale manda in tilt le Borse e fa impennare il prezzi dell'oro, il bene rifugio per eccellenza, che sale al top da sei mesi. Il prezzo dell'oro ...

Bce vede Rallentamento economia globale in 2019 : L'economia globale dovrebbe rallentare nel 2019 e stabilizzarsi in seguito. Lo riferisce la Banca centrale europea.

Mattarella : Economia in Rallentamento - lavoro resta priorità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, Economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Germania - l'IFO stima un Rallentamento dell'economia : Peggiorano le condizioni economiche in Germania, segnalate dall'indice IFO di novembre in contrazione rispetto al mese precedente. Secondo i dati diffusi dall'IFO Institute, l'omonimo indicatore si è

Economia giapponese in Rallentamento : PIL ai minimi da 4 anni : Forte frenata dell'Economia giapponese nel terzo trimestre del 2018 , su livelli che non si vedevano da quattro anni. La terza Economia mondiale ha risentito di una serie di catastrofi naturali ma anche dei rischi globali, in particolare delle tensioni commerciali che stanno rallentando la crescita globale. Secondo l'Istituto ...

'Il Rallentamento dell'economia si sta accentuando' - così Tria - : Roma, 5 dic., askanews, - Il 'rallentamento dell'economia anche in Italia si sta accentuando'. Lo ha detto il ministro dell'economia, Giovanni Tria, alla presentazione del piano indusTriale Cdp definenendolo un 'passo importante nel consolidamento della Cassa e nella strategia della Cassa che ha ruolo importante nel ...

Cina : nuovi segnali di Rallentamento dell'economia alla vigilia del summit Trump-Xi : Pechino, 30 nov 05:10 - , Agenzia Nova, - Gli ultimi indicatori macroeconomici pubblicati dal governo cinese confermano il rallentamento della crescita della seconda economia mondiale.... , Cip,

Corea del Sud : la Banca centrale alza il tasso chiave nonostante il Rallentamento dell'economia : Seul, 30 nov 05:56 - , Agenzia Nova, - La Banca di Corea ha aumentato il tasso chiave di 25 punti base all'1,75 per cento questa mattina, nel tentativo di arginare il surriscaldamento... , Git,

Manovra - Tria : “Ue incapace di contrastare Rallentamento economia. Problema crescita non è solo nostro” : “Il Problema della crescita è europeo, andrebbe affrontato insieme e non in modo separato e conflittuale. L’Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche macroeconomiche di stabilizzazione e di contrasto al rallentamento economico a livello europeo”. Sono le parole del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, durante il suo intervento alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione ...

Peter Praet - BCE - ammette un 'Rallentamento nell'economia della zona euro' : C'è stato un certo rallentamento nell'economia dell'Eurozona: lo dice Peter Praet, capo economista della BCE secondo cui il rallentamento riflette principalmente una perdita di slancio nell'attività globale. Gli ultimi dati macro ...

Ocse conferma Rallentamento economia : superindice giù - anche per l'Italia : Il deterioramento della crescita economica - e non solo dell'Italia - è stato confermato oggi anche dall'Ocse, attraverso la pubblicazione del suo superindice, il Composite leading indicators, CLIS,.