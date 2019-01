Quando la moda sta tra l’arte e lo sport | Pitti Uomo al via

Modalità scura su Facebook Messenger per salvare la batteria? Primi test - a Quando in Italia : La Modalità scura su Facebook Messenger è in procinto di diventare disponibile per gli utilizzatori dell'app di messaggistica del social network? A testimoniarlo sono i Primi test effettuati per il "dark mode" in più parti del mondo proprio a cavallo della fine del 2018 e con l'inizio di questo 2019. L'esperta Jane Machun Wong sul su profilo Twitter ha dato la lieta novella solo poche ore fa. Come testimoniato dal cinguettio di fine ...

Più che atteso Futmas FIFA 19 Ultimate Team - Quando prenderà il via e quali le modalità? : Il Natale 2018 si avvicina a grandi falcate e ovviamente non può che essere il Futmas l'evento più atteso da parte dei giocatori di FIFA 19 Ultimate Team. Il simulatore calcistico targato Electronic Arts si appresta a effettuare la propria personalissima marcia d'avvicinamento alle festività natalizie, sfornando immancabilmente una serie di contenuti che non potrà non stuzzicare le voglie collezionistiche di tutti gli aspiranti allenatori ...

Capi bio e 100% naturali - Quando la moda è circolare : Capi di lana biologica, tinti con fibre vegetali e pensati per essere naturali al 100%. Tutto rigorosamente made in Italy. L’idea è di una startup del sud che strizza l’occhio all’economia circolare. Si tratta di ‘Fortunale’, fondata da Ivan Aloisio, che propone una linea di maglieria che recupera antiche ricette di coloritura naturale e utilizza più di 200 ingredienti naturali, come fiori, foglie, bacche e radici per tingere i suoi Capi. Il ...

Capi bio e 100% naturali - Quando la moda è circolare : La startup, dunque, sposa in pieno il concetto di economia circolare tanto da avviare una collaborazione con Legambiente, per piantare un albero per ogni maglione consegnato. Ogni albero piantato, ...

Dalla Calabria uno splendido omaggio ai Ferragnez e al piccolo Leo : Quando l’arte del tatuaggio incontra la moda [GALLERY] : Gabriele Pellerone, tatuatore calabrese, unisce l’arte del tatuaggio alla moda per omaggiare la famiglia “Ferragnez” con un’opera davvero unica Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate: con la loro storia d’amore, la famosissima fashion blogger ed il rapper italiano hanno fatto sognare tutti i loro seguaci e fan. Dalla nascita del piccolo Leone Lucia al matrimonio in Sicilia, la bellissima ...