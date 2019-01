Qualificazioni Australian Open 2019 | Sonego al secondo turno Giornata positiva per gli

Qualificazioni Australian Open ATP – Bene Lorenzi e Sonego : Giustino e Gaio fuori al terzo set : Due successi e due sconfitte per gli azzurri impegnati nei quarti di finale delle Qualificazioni per gli Australian Open ATP: ok Lorenzi e Sonego, ko Giustino e Gaio Sorride a metà l’Italia del tennis maschile impegnata nelle Qualificazioni per gli Australian Open, primo Slam dell’anno. Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego ottengono due importanti vittorie che gli permettono di proseguire la loro corsa a caccia del main draw: il primo supera in ...

Qualificazioni Australian Open – Debacle italiana al primo turno - si salva solo Martina Trevisan : Male le italiane al primo turno di Qualificazioni degli Australian Open, solo Martina Trevisan disputerà le semifinali per l’accesso al tabellone principale In vista degli Australian Open, primo Slam del 2019 in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, si stanno disputando i turni di qualificazione al tabellone principale. Tra i match scesi in campo tra la notte e l’alba italiana ci sono quelli che hanno ...

Qualificazioni Australian Open – Bolelli ko al primo turno - avanzano Travaglia e Napolitano : Simone Bolelli già fuori dagli Australian Open, il tennista azzurro si ferma al primo turno delle Qualificazioni del primo Slam dell’anno In vista degli Australian Open, primo Slam del 2019 in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park, si stanno disputando i turni di qualificazione al tabellone principale. Tra i match scesi in campo tra la notte e l’alba italiana ci sono quelli che hanno visto ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Martina Trevisan unica azzurra al secondo turno : Martina Trevisan è l’unica azzurra ad accedere al secondo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2019. La Tennista di Firenze ha sconfitto in tre set la ceca Anastasia Zarycka ed ora se la vedrà con l’uzbeka Sabina Sharipova, testa di serie numero 30. Davvero tantissimi rimpianti per Martina Di Giuseppe, che gioca un’ottima partita contro l’ucraina Anhelina Kalinina, perdendo solamente al tiebreak del terzo set ...

Qualificazioni Australian Open 2019 - passano Sonego - Lorenzi e Travaglia. A Napolitano il derby con Donati - out Giustino e Bolelli : Nella notte italiana altri quattro azzurri (su sette scesi in campo) passano il primo turno delle Qualificazioni maschili degli Australian Open di tennis: avanzano il numero 1 Lorenzo Sonego, il numero 4 Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia e Stefano Napolitano, che vince il derby con Matteo Donati. Fuori Lorenzo Giustino e Simone Bolelli. Lorenzo Sonego, testa di serie numero uno del tabellone cadetto, batte con un netto 6-2 6-3 il britannico Jay ...

Qualificazioni Australian Open : Jasmine Paolini fuori al primo turno : Qualificazioni Australian Open: Jasmine Paolini non entrerà nel tabellone principale, sconfitta oggi dalla Kudermetova Jasmine Paolini è stata eliminata dalla Kudermetova al primo turno delle Qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2019, in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana. Mercoledì tocca alle altre 4 azzurre in tabellone: Anastasia Grymalska, Martina Di ...

LIVE Sport - DIRETTA 8 gennaio : 2a tappa Dakar - risultati Qualificazioni Australian Open. Giorgi sfida Kerber : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 8 gennaio. Anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: oltre ai consueti match della NBA disputati disputati nella notte italiana, proseguono tra le bizze del meteo i tornei di tennis a Sydney, con la nostra Camila Giorgi e ad Auckland dove è impegnato Matteo Berrettini. Il piatto forte di giornata, tuttavia, sarà in serata, sotto i riflettori di Flachau, in Austria, dove si svolgerà ...

Qualificazioni Australian Open 2019 : Luca Vanni unico italiano al 2° turno : Il 33enne di Castel del Piano, che si è aggiudicato con un doppio 6-4 l'incontro, se la vedrà al secondo turno contro l'ucraino Sergiy Stakhovsky, numero 133 del mondo. Subito fuori, invece, ...

Qualificazioni Australian Open – Paolini si ferma al primo turno - l’azzurra ko in 3 set : Jasmine Paolini si ferma al primo turno delle Qualificazioni degli Australian Open: l’azzurra ko in tre set Sono iniziate le Qualificazioni del primo Slam della stagione di tennis: in campo tanti campioni a caccia di un posto nel main draw degli Australian Open. Nella notte italiana è scesa in campo anche l’azzurra Paolini, che però si è dovuta fermare al primo turno delle Qualificazioni. La tennista italiana è stata mandata al ...

Qualificazioni Australian Open – Quanti azzurri in campo : Caruso ko - a Vanni il derby italiano : Tanti azzurri in campo a Melbourne per le Qualificazioni degli Australian Open: tutti i risultati dei match italiani E’ tempo di Qualificazioni sui campi in cemento di Melbourne: tante le sfide disputate nella notte italiana con diversi tennisti azzurri in campo per le Qualificazioni degli Australian Open. Giornata amara per Moroni, Quinzi e Caruso: i tre azzurri sono stati sconfitti rispettivamente da Jung, Kecmanovic e Otte. Moroni ...

Tennis - Qualificazioni Australian Open 2019 : Jasmine Paolini sconfitta in rimonta dalla russa Kudermetova : Non iniziano bene per l’Italia le Qualificazioni femminili degli Australian Open 2019. Al primo turno Jasmine Paolini è stata sconfitta in rimonta dalla russa Veronika Kudermetova, numero 111 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 4-6 6-1 6-3 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco. Paolini perde subito il servizio in apertura di match, ma riesce ad ottenere il controbreak nel quarto gioco. E’ un primo set ...

Australian Open – 15 gli azzurri al via delle Qualificazioni : Sono 15 i tennisti italiani al via delle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam dell’anno Sono 15 (partecipazione record) i tennisti italiani in gara nelle qualificazioni maschili – al via martedì – degli Australian Open, primo Slam del 2019, in programma dal 14 al 27 gennaio sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana. Si tratta di Lorenzo Sonego, prima testa di serie delle quali, Paolo ...

Qualificazioni Australian Open 2019 - fuori al primo turno Gianluigi Quinzi e Salvatore Caruso : Si assottiglia la pattuglia italiana in gara nelle Qualificazioni degli Australian Open: negli incontri appena conclusi vanno fuori nel primo turno maschile sia Gianluigi Quinzi, contro il numero 16 del seeding cadetto, il serbo Miomir Kecmanovic, sia Salvatore Caruso, superato dal tedesco Oscar Otte. Kecmanovic batte Quinzi in tre set per 6-4 3-6 6-3 dopo un’ora e quaranta minuti di battaglia. Il match si gioca su pochi punti decisivi, ed ...