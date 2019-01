Puglia AGRICOLTURA | PRONTE LE NORME PER SOSTENERE GLI OLIVICOLTORI COLPITI DALLE GELATE E

Gilet arancioni - oggi dalla Puglia all'incontro con il ministro dell'Agricoltura Coldiretti - salvaolio : gelate - emendamento al decreto ... : ... sono alcune delle criticità da affrontare per salvare un settore strategico per la salute dei cittadini, il presidio del territorio, l'economia e l'occupazione che vede impegnate oltre 400mila ...

Leonardo Di Gioia annuncia le dimissioni da assessore all'Agricoltura della Regione Puglia Formalizzazione mercoledì : Dopo ciò rassegnerò le mie dimissioni come assessore in considerazione del fatto che, come nelle sue prerogative, il Presidente Emiliano ha avocato a sé la regia politica sulla materia agricola e ...

Agricoltura Puglia : “Per i danni dal maltempo richieste dal 7 Gennaio” : Dal prossimo 7 gennaio sarà possibile presentare la richiesta di contributo per i danni provocati all’olivicoltura pugliese dalle gelate dello scorso febbraio. “È un primo atto concreto per accelerare la concessione del contributo per i danni da gelate, attivabile grazie alla legge approvata in fase di assestamento di bilancio”, dichiara in una nota il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia. “Nel corso ...

Agricoltura - Coldiretta Puglia : “2018 da dimenticare - produzione lorda a -11%” : E’ stato un 2018 da dimenticare per l’Agricoltura pugliese, a causa principalmente del maltempo che non ha risparmiato nessuna delle 6 province pugliesi, determinando la diminuzione della produzione lorda vendibile dell’11%. E’ il bilancio dell’annata agraria 2018, presentato dai vertici di Coldiretti regionale. ”Abbiamo perso 417 milioni di euro di Plv per la riduzione della produzione del 13 per ...

Agricoltura - Coldiretti Puglia : clima pazzo - dimezzata la produzione : In Puglia il 2018 è stato un anno da dimenticare per il settore dell’Agricoltura, principalmente a causa del maltempo, determinando la diminuzione della P.L.V. agricola (produzione Lorda Vendibile) dell’11%: è il bilancio dell’annata agraria 2018, presentato dai vertici dell’Organizzazione. “Abbiamo perso 417 milioni di euro di PLV per la riduzione della produzione del 13%. A pagare in misura maggiore gli effetti ...

Maltempo e agricoltura : crisi in Puglia - “600 milioni di danni nel 2018” : “Occorre dare risposte concrete ai sogni di migliaia di giovani del Mezzogiorno che hanno sperato di poter avere un futuro in agricoltura e che rischiano di essere esclusi dalle opportunità offerte dai fondi europei”. E’ quanto ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini che insieme al Segretario Generale Vincenzo Gesmundo e ad una delegazione della Coldiretti Puglia guidata dal presidente regionale Savino Muraglia ha incontrato ...