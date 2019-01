Protezione civile | avanti sui piani di evacuazione del Vesuvio e dei Campi Flegrei

Maltempo Sardegna : presentato un nuovo piano regionale della Protezione Civile : Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, Donatela Spano, hanno presentato il “piano regionale di Protezione Civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi”, approvato ieri dalla Giunta. Si tratta di un documento valido per l’intera Sardegna che, alla luce del nuovo Codice nazionale di Protezione Civile in vigore dallo scorso ...

Meteo Protezione civile domani : irruzione artica con freddo e neve fino a bassa quota domani al centro-sud : L'irruzione di aria artica che sta affluendo in queste ore sull'Italia si intensificherà ulteriormente nella giornata di domani. Sulle regioni centro-meridionali avremo nevicate fino a bassa quota,...

Allerta Meteo - forte maltempo e tanta neve al Centro/Sud : nuovo avviso della Protezione civile - MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Continuano gli effetti dell’area depressionaria che sta interessando il nostro Paese determinando un moderato peggioramento al Centro-sud e un rinforzo dei venti di Favonio sull’area alpina ed occidentali sulle estreme regioni meridionali. Correnti di aria fredda provenienti dai Balcani favoriranno nevicate, fino a bassa quota, su Abruzzo e Molise, e, a quote superiori, su Sicilia, Calabria e Basilicata. Sulla base delle ...

Nuovo Piano Regionale di Protezione civile : imminente la pubblicazione sul Buras : Un articolato documento valido per l'intera Sardegna che, alla luce del Nuovo Codice nazionale di Protezione civile in vigore dallo scorso febbraio, sostituisce ogni precedente documentazione ...

Meteo Protezione civile : maltempo e nuove nevicate al centro-sud domani : Una perturbazione artica apporterà un nuovo peggioramento sulla nostra penisola a partire da domani, con maltempo e nevicate a quote progressivamente in calo al centro-sud. Ecco il bollettino...

Allerta della Protezione civile per venti forti da Nord a Sud - ecco le aree interessate : Una irruzione di aria fredda dal Nord-Europa provocherà una nuova fase di maltempo sull'Italia, con piogge, nevicate fino a bassa quota e venti forti. La Protezione Civile ha emesso un comunicato...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per la nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia : forti venti di burrasca - foehn alpino e maltempo al Sud : Allerta Meteo – Il nostro Paese continua ad essere interessato da un flusso di correnti fredde in quota settentrionale che determinerà, dal pomeriggio di oggi, un moderato peggioramento al centro-sud ed un rinforzo di venti di favonio sull’area alpina ed occidentali sul Tirreno. Nella giornata di domani l’instabilità interesserà in particolare le regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Meteo Protezione civile domani : leggera instabilita' al centro-sud : La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni di leggera instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolare i settori tirrenici. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Protezione civile - gelo e nevicate in Sicilia : Ragusa si sveglia imbiancata : Allerta meteo gialla della Protezione Civile della Sicilia per oggi, 5 gennaio, per nevicate anche a quote basse. Venti forti di burrasca e mareggiate

Meteo Protezione civile domani : residue nevicate al Sud - grande freddo : Ancora residui fenomeni domani sulle regioni del Sud, ma in via di miglioramento nel corso della giornata. Gran freddo con temperature minime che risulteranno sotto lo zero da nord a sud. Ecco il...

Allerta meteo per neve - il nuovo bollettino della Protezione Civile : La Protezione Civile ha aggiornato l'Allerta meteo connessa all'ondata di freddo che sta colpendo l'Italia. Persistono venti...

Maltempo - Protezione civile : ancora venti forti e neve al Sud : Roma, 4 gen., askanews, - La protezione civile avverte: 'ancora venti forti e neve al Sud', e segnala il grado di allerta gialla su Sicilia e Abruzzo. 'Continuano - ha spiegato il Dipartimento della ...

Piano Battaglia - Protezione civile e Cnsas in servizio per l’Epifania : un vademecum per la sicurezza in ambiente innevato : La Protezione civile della Città metropolitana di Palermo e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico hanno rinnovato la convenzione per garantire l’assistenza e il soccorso nel comprensorio di Piano Battaglia fin da domenica prossima, festa dell’Epifania, e nei fine settimana durante il periodo di innevamento. Le squadre medicalizzate della Stazione Palermo-Madonie del Cnsas lavoreranno in stretta collaborazione con la ...

Allerta Meteo - ancora gelo e neve al Sud : nuovo pesante avviso della Protezione civile per Sabato 5 Gennaio [BOLLETTINO e DETTAGLI] : Allerta Meteo – Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle temperature con nevicate a quote molto basse su Sicilia e Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...