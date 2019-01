Pronostico Melbourne City vs Brisbane Roar, A-League 11-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 9 gennaio 2019), venerdì 11 gennaio. La dodicesima giornata di Australiannon è ancora finita. In questa occasione ad affrontarsi in posticipo saranno. All’AAMI Park i padroni di casa proveranno a dare seguito ai due successi conquistati contro il Western Sidney e Newcastle Jets, mentre gli ospiti andranno a caccia della prima vittoria dopo sette turni. Calcio d’inizio alle 09.50 italiane.della partita.Come arrivano?Piegando il Newcastle Jets per 2-1, ilha bissato la vittoria sul Westerned è salito a quota 20. Ildi Warren Joyce non subisce una sconfitta da quattro turni ed è al quarto posto a -9 dalla vetta occupata dal Perth Glory. Il ruolino interno è buono con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. La difesa è la meno battuta del ...