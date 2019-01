Pronostico Leeds vs Derby, Championship 11-1-2019 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Leeds United – Derby County venerdì 11 gennaio 2019 - cassapronostici : Pronostico Leeds United – Derby County venerdì 11 gennaio 2019 - BusinessbetInfo : #BET #PRONOSTICI #SCOMMESSE #BETTING #Inghilterra #Championship #nottingham #Leeds #LeedsUnited @NFFC @LUFC… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019), venerdì 11 gennaio. Torna lacon il big match della ventisettesima giornata traCounty. Si affrontano la prima contro la sesta in classifica in una gara equilibrata e tra due squadre che lottano per la promozione in Premier League.della partita.Come arrivanoCounty?Ilè reduce da due sconfitte con Hull City (0-2) e Nottingham Forest (4-2) che non sono costate la vetta della classifica. Male anche in FA Cup, dove la formazione di Marcelo Bielsa è stata eliminata dal Queens Park Rangers con il risultato di 2-1. In casa il ruolino di marcia è buono con otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte. IlCounty è sesto e in zona play off a +4 da Nottingham e Birmingham. In trasferta la formazione di Frank Lampard ha un rendimento ballerino con sei vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Ricordiamo che ...