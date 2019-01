Prevenzione e cura del diabete | benefici per il cuore | facile da seguire | ecco qual è la

Dolore alla mandibola - cura e Prevenzione : Dolore alla mandibola: utili suggerimenti per attenuare il Dolore. Le cause , le cure naturali più idonee e cosa fare per prevenire il problema. (altro…) The post Dolore alla mandibola, cura e prevenzione appeared first on Idee Green.

Sindrome del tunnel carpale - cura e Prevenzione : (altro…) The post Sindrome del tunnel carpale, cura e prevenzione appeared first on Idee Green.

Violenza sulle donne - la Prevenzione è la miglior cura contro solitudine e fragilità : Proviamo a pensare alla Violenza sulle donne come al segno di un profondo malessere maschile, un disturbo pervasivo che attacca e in genere fa soffrire chi lo mette in atto e chi lo subisce. Nel caso non ci sia, da parte dell’uomo che compie Violenza, alcuna consapevolezza e rincrescimento del suo agire, il problema cambia di livello, acquisendo un’ulteriore rilevanza giudiziaria e psichiatrica. Quest’ipotesi non ha nessun intento ...