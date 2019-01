Prestito Unicredit 2019 | calcolo rata prestiti personali | simulazione | preventivo con o

correttainformazione

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Con l’arrivo del, è bene essere informati riguardo le ultime modifiche sulle rate dei, sui preventivi per chi ha busta paga o per chi non l’ha, ma anche le simulazioni per chi vorrebbe un finanziamento.in questo, ha deciso di proporre ai propri clienti CreditExpress Dynamic.Questa formula di finanziamento è ideata per rispondere alle esigenze di coloro che hanno bisogno di una quota che va dai 2000€ ai 30000€. Questopersonale è modellabile grazie all’offerta di tre servizi differenti, la cui attivazione è a discrezione del giudizio dell’istituto finanziario. La prima opzione si definisce cambio, ed avviene quando il cliente decide di aumentare l’importo delle rate mensili diminuendone il numero. Questa richiesta può avvenire dopo minimo un anno, oppure dopo le prime 9 rate ...