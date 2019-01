PlayStation Store | PUBG e FIFA 19 sono i titoli più venduti di dicembre

PlayStation Store : Hitman 2 - Resident Evil 7 - Assassin's Creed Origins e molti altri giochi si aggiungono tra le offerte dei "Saldi di Gennaio" : Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di PS4, PS3 e PS Vita! Le offerte dei "Saldi di Gennaio" si ampliano con l'aggiunta di nuovi apprezzati giochi.Come riportato su PS Blog, alla lunga lista si aggiungo titoli del calibro di Hitman 2, Assassin's Creed Origins, Star Wars: Battlefront 2 e Tom Clancy's Rainbow Six Siege.Ma non solo, tra i giochi in promozione, figurano anche Resident Evil 7, Tekken 7, Need for Speed Payback e Gran ...

Il debutto in Italia di PlayStation Now potrebbe essere imminente : il servizio compare e scompare dal PlayStation Store : "Sony Computer Entertainment Italia puntualizza che il servizio PlayStation Now sarà disponibile in Italia soltanto quando le infrastrutture di banda larga saranno in grado di poter garantire agli utenti la migliore esperienza di gioco possibile". Queste dichiarazioni ufficiali risalgono al 2014 ed erano sostanzialmente le ultime informazioni sull'arrivo del servizio nel nostro territorio.Una scelta comprensibile dato che PlayStation Now era ...

Spider-Man - FIFA 19 - Call of Duty : Black Ops 4 e moltissimi altri giochi tra i Saldi di Gennaio di PlayStation Store : Ottime notizie per i possessori delle console di Sony! Oggi, 21 dicembre, partono i Saldi di Gennaio su PlayStation Store!Da ora fino al 21 Gennaio, i giocatori potranno acquistare una valanga di giochi per PS4, PS3, PS Vita e PlayStation VR a prezzi molto vantaggiosi.Tra le offerte comparse su PS Store, segnaliamo quelle relative a Spider-Man, che può essere vostro per 39,99 Euro o FIFA 19, disponibile per 34,99 Euro. Ma le promozioni sono ...

Il PlayStation Store diventa region-free in Europa : aggiunta un'opzione per cambiare paese : I giocatori europei, dunque, avranno in futuro la possibilità di beneficiare di sconti che in precedenza venivano limitati ai residenti di un altro paese, anche se la politica di Sony ha generalmente ...

PlayStation Store : al via il terzo round di sconti natalizi : Ormai il Natale è davvero dietro l'angolo e se avete in mente di regalarvi un gioco per PlayStation 4, le nuove offerte comparse su PlayStaton Store, possono fare al caso vostro.Come segnala PS Blog, da ora sono disponibili i nuovi sconti natalizi sullo Store di PlayStation. Si tratta del terzo round di offerte, tra le quali troviamo quelle dedicate a Spider-Man, Hitman 2, Assassin's Creed Odyssey, Fallout 76 e molti altri.La promozione rimarrà ...

Sul PlayStation Store arriva il Natale e porta con se nuovi sconti per il fine settimana : Il Natale sta arrivando e a precederlo vi sono interessanti sconti che il PlayStation Store è pronto ad accogliere.Come possiamo vedere su PlayStation.com questo fine settimana troveremo interessanti offerte con le quale potremo deliziare le nostre feste, con un occhio di riguardo al portafogli.Tutti i giochi presenti nell'elenco sono scontati fino a lunedì 10 dicembre, mentre la prossima settimana arriverà il terzo ed ultimo round di ...

PlayStation Store : partono i Saldi Natalizi con tante offerte sui giochi PS4 : Il Natale si sta avvicinando sempre di più e Sony inizia a fare i suoi regali ai fan e possessori di PS4 con delle interessantissime offerte comparse sullo Store.Dalla pagina ufficiale di PlayStation Store, apprendiamo che da oggi sono disponibili i Saldi Natalizi, con sconti su una vasta gamma di giochi per PS4.Le promozioni saranno aggiornate ogni fine settimana e questo "primo round" durerà fino al prossimo 4 dicembre.Read more…

Black Friday : il PlayStation Store si prepara alla febbre da shopping : Siamo pronti da diverso tempo al Black Friday, il periodo di offerte più vantaggiose dell’anno. Se non l’avete già letti ecco i nostri consigli per non perdersi nessuna offerta. La febbre del Black Friday inizia leggi di più...

PlayStation Store : ecco quando avranno inizio le offerte del Black Friday : Anche quest'anno sta per tornare il periodo caldissimo del Black Friday, dove verranno proposte tantissime offerte su vari prodotti e, a quanto pare, Sony si sta già preparando all'evento.Grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che dal prossimo 16 novembre partiranno i saldi del Black Friday su PlayStation Store.La compagnia ha già annunciato che si tratterà dell'evento più grande di sempre, con "grandi sconti su giochi del ...