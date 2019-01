Perché il migliore iPhone di sempre non vende : le tre ragioni del Wall Street Journal : L'iPhone XR da 749 dollari di Apple, introdotto a settembre come alternativa più economica all'XS da 999 dollari e all'XS Max da 1.099 dollari è un ottimo cellulare ma non vende come auspicato dalla Mela, soprattutto in Cina. Forse la parola 'flop' è troppo dura, ma sta di fatto che Apple ha tagliato la produzione del modello e lo sta offrendo a prezzi scontati. Tuttavia, come spiega il New York ...

Perché il 2018 è stato l'anno migliore di sempre : Secondo i dati rilasciati quest'anno, l'87 per cento delle persone in tutto il mondo ha avuto accesso all'elettricità. I tassi di alfabetizzazione scolastica sono in costante aumento da decenni. Dal ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili Perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili Perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

Sousa : 'Ecco Perché Ronaldo è il migliore al mondo' : Paulo Sousa parla a La Gazzetta dello Sport, dell'attaccante della Juventus e connazionale Cristiano Ronaldo: Quando io allenavo il Portogallo Under 16 lui era nell'Under 19: da ragazzino era già così,...

Scegliere il deodorante migliore per la propria pelle : Perché è importante? : Scegliere il deodorante non è una questione da prendere con leggerezza. Il deodorante è ormai entrato pienamente nella lista di