Perché del professor Aiuti resterà per sempre questa fotografia : Di Fernando Aiuti, l’immunologo scomparso improvvisamente a Roma il 9 gennaio, resteranno gli studi, le pubblicazioni, ma soprattutto gli effetti della sua battaglia contro i pregiudizi sull’Hiv e l’Aids, concentrati in un’immagine che ne è subito diventata un simbolo. Un bacio dato ad una paziente affetta da Hiv, Rosaria Iardino. Un bacio tenero, che sembra spontaneo ma pensato come strategia comunicativa ...

L'età del ferro. Perché c'è bisogno di europeismo e di una nuova sinistra riformista : Il Novecento iniziò con una ventina d'anni di ritardo, archiviata la guerra italo-austriaca. I germi c'erano già ma senza la carneficina del conflitto, senza la Rivoluzione Russa, senza le speranze disattese, senza lo sconquasso sociale e politico che chiamiamo "diciannovismo", l'Italia non sarebbe stata quella che i nostri nonni ci hanno raccontato.La guerra, dunque. Generò di tutto, e su più fronti. Innanzitutto ...

Perché il migliore iPhone di sempre non vende : le tre ragioni del Wall Street Journal : L'iPhone XR da 749 dollari di Apple, introdotto a settembre come alternativa più economica all'XS da 999 dollari e all'XS Max da 1.099 dollari è un ottimo cellulare ma non vende come auspicato dalla ...

Perché il migliore iPhone di sempre non vende : le tre ragioni del Wall Street Journal : L'iPhone XR da 749 dollari di Apple, introdotto a settembre come alternativa più economica all'XS da 999 dollari e all'XS Max da 1.099 dollari è un ottimo cellulare ma non vende come auspicato dalla Mela, soprattutto in Cina. Forse la parola 'flop' è troppo dura, ma sta di fatto che Apple ha tagliato la produzione del modello e lo sta offrendo a prezzi scontati. Tuttavia, come spiega il New York ...

Carige - Mulé (FI) : “Perché Conte ha incontrato i vertici della banca? Non è accettabile - riferisca in Aula” : “Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisca al Parlamento sui contatti tra lui stesso ed esponenti della famiglia Malacalza“. A chiederlo, il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulé. “Si tratta di circostanze che gettano una luce veramente oscura sulla genesi del decreto su Carige: non si capisce perché Conte intervenga in prima persona su azionisti di riferimento di una banca privata in vista di quello che, come ha ...

I migranti della Sea Watch non capiscono Perché nessuno li vuole : Hanno gli occhi bassi, e lo sguardo che si perde nel mare, non riescono a distoglierlo a lungo dalla costa maltese, così vicina ma per loro ancora off limits. Mi viene in mente Massimo Troisi quando, in un film, fissa la tv sperando che questa si muova per andargli incontro. Qui a bordo della Sea Watch, che ospita 32 migranti raccolti in mare il 22 dicembre scorso, però la situazione non fa ridere neanche un po’. A bordo ...

I migranti della Sea Watch non capiscono Perché nessuno li vuole : Hanno gli occhi bassi, e lo sguardo che si perde nel mare, non riescono a distoglierlo a lungo dalla costa maltese, così vicina ma per loro ancora off limits. Mi viene in mente Massimo Troisi quando, ...

Che Dio ci aiuti 5 - il produttore a Blogo : "Ecco Perché non c'è Diana Del Bufalo" : Giovedì prossimo, 10 gennaio 2019, parte su Rai1 la quinta stagione di Che Dio ci aiuti. Nel cast, guidato dalla protagonista Elena Sofia Ricci e dalla sua spalla Fabrizia Valeri, non ci sarà Diana Del Bufalo (così come Lino Guanciale, che già da qualche tempo si era defilato per concentrarsi su altri lavori televisivi). L'attrice, entrata nella fortunata serie Lux Vide nella quarta stagione, non è stata confermata. Interpellato da Blogo ...

Perché il look sensuale e prezioso di Irina ai Golden Globe sarà il più imitato del 2019 : Gli appassionati di stile sanno che la cerimonia dei Golden Globe Awards è uno degli eventi da tenere d'occhio per osservare i look che influenzeranno l'inverno. In questa edizione del 2019, sul red carpet fra tutte è spiccata la modella Irina Irina Shayk: il suo taglio di capelli, fresco e sensuale, è destinato a essere uno dei più imitati di quest'anno. Il bob - taglio pari con riga laterale - è un evergreen, ...

Mario Balotelli - un grande affare prigioniero del suo maxi-ingaggio : Perché non trova squadra : Quelli del Nizza lo vorrebbero vendere per un milione e mezzo di euro, con il Marsiglia sembrava già fatta, poi ieri ha cominciato a girare che Mario Balotelli sarebbe sulla via di casa, cioè in Serie A: al Genoa, alla Sampdoria, al Bologna, al Parma, mah. Il problema, con il Balo, è che mantenerlo

Perché se Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa è grazie allo spread : Si scrive 'spread', si legge 'spred' e quando sale provoca grande stress, soprattutto ai banchieri. Ma quando scende fa meno notizia, anche se gli effetti positivi del calo sono immediati, almeno in ...

NBA – Turkoglu attacca Kanter : “altro che assassinio da parte della Turchia - ecco perchè non può viaggiare a Londra” : Hedo Turkoglu risponde alle dichiarazioni di Enes Kanter che, nei giorni scorsi, aveva espresso la sua paura di essere ucciso dalla Turchia se avesse viaggiato a Londra con i Knicks: il presidente della federazione turca dà un’altra versione della vicenda I New York Knicks parteciperanno agli NBA Global Games di Londra, ma senza Enes Kanter. Il cestista numero 00 della franchigia newyorkese ha dichiarato di non sentirsi al sicuro a ...

L'Eredità - il dramma filippino del concorrente da Flavio Insinna : la sua faccia? Disperato - Perché... : Va detto: la domanda era di quelle davvero difficili. Siamo a L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alle battute iniziali della puntata di lunedì 7 gennaio, e a uno dei concorrenti viene chiesto quanto potete vedere nella fotografia qui sotto. Si parla di Filippine

Ivan Cotroneo/ La compagnia del cigno e le tematiche LGBT : "Lo faccio Perché credo nella società civile!" : Ivan Cotroneo dirige 'La compagnia del cigno', la nuova fiction televisiva in onda da oggi sulla rete ammiraglia di Casa Rai, ecco le sue dichiarazioni.