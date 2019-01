Pensioni e LdB 2019 | il Premier Conte su Quota 100 e RdC | ' decreto giovedì'

Pensioni e LdB2019 - con quota 100 assegno più basso : è lotta sui numeri : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 gennaio 2019 vedono emergere nuove stime dal Governo in merito alla perdita sull'assegno maturata da coloro che sceglieranno di aderire alla quota 100. Nel frattempo dalla stessa maggioranza emergono anche perplessità in merito al numero di domande di pensionamento che l'Inps si troverà a gestire nei prossimi mesi, con il rischio di un ingolfamento della macchina amministrativa. Intanto dai sindacati ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : proroga di opzione donna sarà valida per le nate nel 58-59 : Con l'arrivo della nuova bozza riguardante il decreto di riforma del sistema previdenziale emergono dettagli definitivi anche sull'impostazione della proroga dell'opzione donna. Il pensionamento anticipato sarà infatti contenuto all'interno del "pacchetto Pensioni" con il quale il Governo avvierà la quota 100 e prevede un ripensamento del meccanismo di flessibilità dedicato alle donne. Purtroppo è però già noto che i requisiti saranno differenti ...

Pensioni e LdB2019 - scontro su quota 100 e superamento della Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 gennaio 2019 vedono arrivare nuove conferme dal testo del decreto in discussione presso il Governo e riguardante il pacchetto di riforma previdenziale avviato con la nuova legge di bilancio. Nel frattempo dall'esecutivo si conferma anche l'avvio dell'ipotesi di un prestito ponte su base volontaria nel pubblico impiego per accorciare i tempi di liquidazione del trattamento di fine servizio nel caso di ...

Pensioni e LdB 2019 - il testo del decreto conferma la Q100 - l'APE e l'Opzione Donna : Arrivano importanti aggiornamenti in merito al testo del decreto con il quale il Governo si appresta a rendere operative la quota 100 e le altre misure inserite nel pacchetto Pensioni approvato con la legge di bilancio 2019. Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche riportate dalla stampa finanziaria, dopo le accese discussioni che si sono sviluppate nelle scorse settimane si arriva finalmente alla conferma e alla proroga di diversi ...

Pensioni in LdB 2019 : Quota 100 e flessibilità - nuovo pressing sindacale : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 5 gennaio 2019 vedono emergere nuove richieste da parte dei sindacati in merito alla necessità di una convocazione al tavolo negoziale. Al centro delle rivendicazioni vi è il decreto riguardante la pensione anticipata tramite la Quota 100 e gli altri interventi di flessibilità in avvio con la legge di bilancio 2019. Le parti sociali chiedono infatti di poter intervenire sulla questione prima che il decreto ...

Pensioni e LdB2019 - su minime e quota 100 sindacati e opposizione ancora in pressing : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 4 gennaio 2019 vedono arrivare conferme dalla maggioranza in merito alla decisione di proseguire con nuovi risparmi sulla politica, dopo il taglio ai vitalizi ed alle Pensioni d'oro. Nel frattempo dall'opposizione si mettono in dubbio le promesse del Governo in merito all'innalzamento degli assegni minimi, alla quota 100 ed alle Pensioni di cittadinanza, mentre si appoggiano i sindacati sulle richieste ...

Pensioni e reddito di cittadinanza in LdB2019 : proseguono le polemiche sulle misure : Le ultime novità sulle Pensioni e sul welfare ad oggi 1 gennaio 2019 vedono arrivare nuove e forti dichiarazioni sia da parte della maggioranza che dall'opposizione in merito ai provvedimenti inseriti all'interno della legge di bilancio. Così, se da Lega e M5S si conferma la bontà delle iniziative di riforma del settore previdenziale, dall'opposizione si criticano fortemente le scelte dell'esecutivo, prospettando gravi conseguenze economiche per ...

Pensioni e LdB 2019 - polemiche su Quota 100 e legge Fornero tra Lega e FI : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 31 dicembre 2018 vedono concretizzarsi l'iter di verifica parlamentare della Manovra e l'approvazione dei provvedimenti di riforma del welfare e della previdenza (tra cui reddito di cittadinanza e Quota 100). Nel frattempo è proseguita la battaglia parlamentare tra maggioranza e opposizione, con dichiarazioni molto forti da entrambe le posizioni. Al centro di molte rivendicazioni si situa ancora una volta ...

Pensioni e LdB 2019 - su quota 100 e RdC ampie distanze tra maggioranza e opposizione : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 dicembre 2018 vedono arrivare in terza lettura il via libera alla Camera alla Manovra 2019, un passaggio fondamentale per la contestuale approvazione delle Pensioni anticipate tramite la quota 100 e del reddito di cittadinanza. Nel frattempo prosegue però la forte dialettica politica tra maggioranza e opposizione, con la prima che si trova a replicare alle forti critiche in arrivo dalle forze di ...

Pensioni Quota 100 e LdB2019 : nuovo ok anche dal Mef - ma i sindacati scendono in piazza : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 dicembre 2018 continuano a registrare un dibattito politico molto acceso, con un forte antagonismo tra le dichiarazioni della maggioranza e dell'opposizione. Se dal Governo si conferma la bontà della Manovra ed in particolare degli interventi di riforma della previdenza (con l'avvio della Quota 100 e l'aumento delle minime), dalla minoranza si parla di promesse tradite e si evidenzia la necessità di ...

Pensioni quota 100 e LdB 2019 : Salvini conferma inversione della legge Fornero : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 dicembre 2018 vedono proseguire l'iter legislativo della legge di bilancio alla Camera, con l'arrivo del testo in Commissione bilancio e la ripartenza della discussione in aula nella giornata di domani. Nel frattempo dal Governo si insiste sulla bontà delle decisioni prese in merito alla riforma del settore previdenziale e del welfare, ed in particolare sull'avvio della quota 100 e del reddito di ...

Pensioni quota 100 e RdC in LdB 2019 : il Governo esulta - i sindacati si mobilitano : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 dicembre 2018 vedono emergere la soddisfazione del Governo per la Manovra in corso di approvazione ed i nuovi provvedimenti di welfare, tra cui la quota 100 ed il Reddito di cittadinanza. Mentre dai sindacati e dall'opposizione continua una forte critica rispetto alla natura della legge di bilancio ed alle relative coperture. Infine, dal CODS si continua a seguire l'iter parlamentare pur evidenziando la ...

Pensioni - Quota 100 e RdC in LdB2019 : fact checking e lite con l'Inps - decreti a gennaio : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni ad oggi 21 dicembre 2018 si concentrano sull'iter legislativo della legge di bilancio 2019, con la fiducia richiesta al Senato e lo slittamento dei decreti su Quota 100 e reddito di cittadinanza a gennaio. Nel frattempo dal Governo proseguono le dichiarazioni in merito ai provvedimenti in corso d'approvazione, mentre l'opposizione critica fortemente l'impostazione della Manovra. Manovra: i decreti per la ...

Pensioni - quota 100 e LdB 2019 : soddisfazione del Governo - ma non mancano critiche : Arrivano nuovi aggiornamenti in merito al capitolo della riforma previdenziale ed in particolare alle nuove modifiche previste nell'ultima versione della legge di bilancio 2019. Dalla maggioranza si esprime soddisfazione in merito al risultato raggiunto, ribadendo che nel prossimo anno si avvierà il superamento della legge Fornero. Ma nuove critiche giungono non solo dall'opposizione, visto che anche il presidente dell'Inps esprime perplessità ...