Parigi Figlia del boss Riina inaugura ristorante Sindaco Corleone | Inaccettabile

Corleone by Lucia Riina : non è un film ma il nome del nuovo ristorante Parigino della figlia del boss : In alto, in bella vista su una tenda verde, capeggia la scritta ‘Corleone by Lucia Riina‘: il locale ha una bella facciata in legno e ampie vetrate; all’interno ha un aspetto elegante con luci soffuse tavolini in marmo bianco, sedie e divanetti in legno e imbottitura verde scuro che richiamano lo stendardo e la tenda esterni. E’ il ristorante di Lucia Riina, la figlia minore del boss della Mafia siciliana Totò Riina, ...

Fico a Parigi : “No a figli e figliastri - due pesi e due misure significa avere Ue non equilibrata. Tav? Opera antistorica” : “No a figli e figliastri in Ue“. Il presidente della Camera Roberto Fico, in visita a Parigi, ha parlato delle trattative italiane con Bruxelles sulla manovra finanziaria. Mentre il premier Giuseppe Conte a latere del Consiglio Ue sta incontrando i leader per riuscire a chiudere l’accordo sul rapporto deficit\pil al 2,04%, l’esponente 5 stelle è intervenuto per commentare i dubbi del commissario agli Affari economici ...

Fico a Parigi : “No a figli e figliastri in Ue. Tav? Non ne abbiamo parlato - ma è un’opera antistorica” : “No a figli e figliastri in Ue“. Il presidente della Camera Roberto Fico, in visita a Parigi, ha parlato delle trattative italiane con Bruxelles sulla manovra finanziaria. Mentre il premier Giuseppe Conte a latere del Consiglio Ue sta incontrando i leader per riuscire a chiudere l’accordo sul rapporto deficit\pil al 2,04%, l’esponente 5 stelle è intervenuto per commentare i dubbi del commissario agli Affari economici ...