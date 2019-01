Paolo Paoloni | morto il “megadirettore galattico” di Fantozzi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) E’all’età di 89 annini, il mega direttore galattico di. Scoperto da Luciano Salce, con il quale recitò in molti film a partire dal 1968, è stato interprete di molte pellicole, anche di genere horror (come Cannibal Holocaust, La casa nel tempo e Fairytale). Ha avuto anche alcuni ruoli in tv: nel 2000 era nel cast della serie Nebbia in Val Padana nella quale aveva il ruolo di maggiordomo della villa di Cochi e Renato. L’ultima apparizione in un episodio di Don Matteo. Molti lo ricordano per il ruolo di megadirettore inL'articoloni,il “megadirettore galattico” diproviene da Il Fatto Quotidiano.