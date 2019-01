huffingtonpost

: Addio a Paolo Paoloni, fu il Mega Direttore Galattico di Fantozzi - Corriere : Addio a Paolo Paoloni, fu il Mega Direttore Galattico di Fantozzi - HuffPostItalia : Paolo Paoloni, è morto il megadirettore galattico di Fantozzi - CathedralWall : RT @superdariobros: Triste notizia: è morto Paolo Paoloni. La sua filmografia è molto ricca, ma rimarrà indimenticabile il personaggio del… -

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Addio aldel film. L'attoreni èall'età di 89 anni.Venne scoperto da Luciano Salce, con il quale recitò in numerose pellicole a partire dal 1968. È tuttavia noto soprattutto per aver impersonato il Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam, il mega direttorenella saga diHa interpretato in particolar modo commedie, ma ha anche partecipato a film dell'orrore come Cannibal Holocaust,La casa nel tempo e Fairytale.Molto attivo anche in televisione, ha fatto parte del cast della serie Nebbia in Val Padana, del 2000, in cui interpretava il maggiordomo della villa di Cochi & Renato. In tempi recenti lo si è visto anche in Don Matteo (un episodio nel 2006 ed uno nel 2011).Ha lavorato molto in teatro, dove, oltre che interprete, è stato anche un apprezzato regista.