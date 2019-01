Oroscopo 12 gennaio | calo fisico per Vergine | malessere per Pesci | Sagittario al ' top'

Oroscopo PAOLO FOX 2019/ Previsioni oggi 9 gennaio : Sagittario in continua crescita - e gli altri segni? : OROSCOPO PAOLO Fox, Previsioni oggi 9 gennaio 2019: l'Acquario cerca di allontanarsi dai vincoli, i Pesci si sentono tesi e nervosi, gli altri segni?

Oroscopo del 10 gennaio : Pesci indaffarato - Leone in tumulto : Nel mezzo della settimana, ovvero nella giornata di giovedì 10 gennaio 2019, molti segno dello zodiaco saranno indaffarati con le proprie mansioni, in particolare il Pesci e il Gemelli. Il Sagittario vivrà una giornata delle più splendide di questo mese, mentre il Leone potrebbe entrare in conflitto con qualcuno. ...Continua a leggere

Paolo Fox - Oroscopo di oggi 9 gennaio : previsioni astrologiche : oroscopo di oggi 9 gennaio 2019 di Paolo Fox: le previsioni segno per segno Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 9 gennaio. Ieri Fox ha anticipato le previsioni di oggi. Segni di Acqua: il Cancro deve fare una scelta e tagliare i rami secchi. Lo Scorpione potrà raggiungere obiettivi importanti. I Pesci sono molto concentrati sul ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni di oggi 9 gennaio : Acquario lontani dai vincoli - gli altri segni? : Paolo Fox, Oroscopo oggi 9 gennaio 2019: l'Acquario cerca di allontanarsi dai vincoli, i Pesci si sentono tesi e nervosi, tutti gli altri segni zodiacali?

Oroscopo del 10 gennaio : Sagittario in viaggio - incertezze per l'Acquario : L’Oroscopo del giorno 10 gennaio 2019 anticipa varie novità per i segni zodiacali. Sarà un giovedì con molte incombenze e impegni importanti soprattutto per Gemelli e Bilancia. Più relax e pochi pensieri per Cancro e Ariete ma bisognerà fare attenzione agli imprevisti. Numerosi gli impegni da portare avanti anche per il Capricorno. Scopriamo, allora, cosa riservano le stelle ai vari segni per la giornata di domani. Relax per Ariete, Toro ...

Oroscopo di domani 10 gennaio : periodo vincente per Toro - Vergine giù : L'Oroscopo di domani 10 gennaio 2019 riprende a valutare i settori legati all'amore e al lavoro. In primo piano la parte della settimana legata ai primi sei segni dell'Astrologia. Dunque sotto analisi in questa sede Ariete. Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra i sei simboli astrali appena citati ad avere la meglio saranno senz'altro coloro nativi in Toro e Cancro, entrambi sottoscritti in classifica stelline con cinque stelle. Secondo le ...

Oroscopo settimanale 14-20 gennaio : difficoltà lavorative per Cancro - Scorpione sospettoso : Nella settimana dal 14 al 20 gennaio Venere lascerà il Capricorno e si sposterà sul segno dell'Acquario. L'amore andrà bene per i segni d'aria. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: molti nati sotto il segno dell'Ariete nell'ultimo periodo non hanno fatto altro che litigare con il proprio partner. A partire dalla nuova settimana però, Venere tornerà ad essere nel vostro segno e le ...

Oroscopo 9 gennaio : Scorpione agitazione nei sentimenti - Acquario in ripresa : Previsioni e Oroscopo della giornata del 9 gennaio 2019. Continua il cammino astrologico per tutti e dodici i segni zodiacali, vediamo e leggiamo quali saranno le novità in amore, nel lavoro e per la salute. Ariete: in amore non è il caso di fare troppo oggi, siete preoccupati dalle nuove responsabilità. Se ci sono state difficoltà ora si recupera. Nel lavoro, in questo periodo non sopportate le persone che vanno contro di voi, ma non per questo ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 8 gennaio : Cancro giornate faticose - Bilancia nuova vita : Oroscopo Paolo Fox, Previsioni di oggi, 8 gennaio: Acquario un po' nervoso mentre il Toro... ecco le rivelazioni segno per segno

Oroscopo 11 gennaio : Cancro in tensione - Bilancia in conflitto - Pesci determinato : gennaio è un mese di cambiamenti per molti segni zodiacali. Ariete sta affrontando un cambio di rotta, così come anche la Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri di venerdì 11 gennaio per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la settimana non è iniziata nel migliore dei modi per i nati sotto il vostro segno zodiacale, ma adesso ci sarà un cambio netto di rotta. Non tutto però si evolverà al meglio: a livello lavorativo non ...

Oroscopo Paolo Fox di domani : previsioni mercoledì 9 gennaio : Paolo Fox, Oroscopo del 9 gennaio: previsioni di domani segni di Acqua Per conoscere il volere delle stelle e quali pianeti sorrideranno cammin facendo, basta consultare l’Oroscopo domani di Paolo Fox con le previsioni del 9 gennaio (tratte in parte dalla sua app) partendo dai segni di Acqua. CANCRO: Saturno continua a essere una palla al piede non indifferente. Saranno rallentati solo per questo motivo. Dovranno compiere delle scelte ...

Oroscopo di giovedì 10 gennaio con stelline : nuovi amori per Scorpione e Capricorno : L'Oroscopo del giorno 10 gennaio 2019 è arrivato, ben disposto a dare assistenza sul giovedì di prossimo arrivo. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Partiamo come sempre col dare una breve infarinatura alla situazione generale: ansiosi di sapere quali sono i segni fortunati di mercoledì? Certi della risposta affermativa, senza tergiversare oltre iniziamo ...

Oroscopo dell'amore single con affinità - 11 gennaio : Sagittario vincente - Ariete grintoso : L'Oroscopo dell'amore dei single dedicato alla giornata di venerdì 11 gennaio punta il dito sui sentimenti, aprendo gli orizzonti di ciascun segno zodiacale per creare nuove coppie. I transiti planetari sono favorevoli in particolar modo per l'Ariete, il Cancro, il Leone e l'Acquario. Anche il Sagittario se la cava alla grande, "acciuffando" la fortuna per i capelli. Oltre alle possibilità di conquista dei segni zodiacali, daremo delle dritte ...

Astri e Oroscopo del 10 gennaio : fortuna per l'Ariete e il Cancro : L'oroscopo della giornata di 10 gennaio punta i riflettori sulla fortuna, prediligendo alcuni segni dello Zodiaco e rendendo le attività più complesse per altri. Come sarà l'amore, la fortuna e il lavoro nelle previsioni astrologiche dedicate alla giornata di giovedì, ricca di impegni? Buona la carica energetica dell'Ariete, il Sagittario è ottimista e il Leone riparte alla grande, pronto a mettersi in gioco. La fortuna pronostica il suo ...