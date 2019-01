OPEN CITY | l’ultima tappa del nostro giro d’Italia a un giga al secondo

Perché Sleeping Dogs è il più interessante gioco OPEN-city degli ultimi anni - editoriale : In un periodo in cui Yakuza torna di nuovo sotto i riflettori e Shenmue riappare dopo vent'anni di silenzio, ho pensato molto a Sleeping Dogs, l'epopea criminale open-city sviluppata da United Front, spesso considerata parente di Yakuza. Eppure, mentre Shenmue e Yakuza sono la quintessenza dei giochi giapponesi, Sleeping Dogs è una produzione canadese con sede a Hong Kong. Se questi giochi fossero ristoranti e io vagabondassi in Sleeping Dogs ...