Nuova Porsche 911 Cabriolet | emozioni open air FOTO

Nuova collaborazione tra Porsche Motorsport e Puma per il 2019 : «L'innovazione e la creatività di Puma, leader nel mondo dello sport e del lifestyle, si adattano perfettamente al nostro team e al nostro brand».

Nuova Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport : la sportiva definitiva [FOTO e PREZZO] : Disponibile nelle versioni Trackday e Competition la 718 Cayman GT4 Clubsport mette a disposizione 425 CV La Casa di Zuffenhausen ha rinnovato la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, versione estrema della Cayman studiata appositamente per divertirsi tra i cordoli di una pista. Questa supercar sviluppata per le competizioni può già essere ordinata ad un prezzo di 134.000 euro (più tasse), relativo alla versione Trackday, mentre la variante ...

Porsche 988 : ecco come potrebbe essere la Nuova hypercar a motore centrale [FOTO] : Invisive ha realizzato un esercizio di stile che immagina la possibile erede dell’hypercar ibrida denominata Porsche 918 Spyder Il marchio Porsche è il non plus ultra quando si parla di sportività automobilistica, ma l’uscita di scena della sua hypercar ibrida a motore centrale – denominata Porsche 918 Spyder – ha lasciato un grande vuoto nella parte alta della sua gamma. Per questo motivo, Invisive ha realizzato alcuni ...

Nuova Porsche 911 Targa : prime speculazioni sul celebre modello [FOTO] : In rete è apparso un primo rendering che immagina una possibile declinazione Targa della Nuova 911 Porsche ha recentemente presentato la Nuova generazione della mitica 911, conosciuta con il nome di progetto 992, declinata per il momento in versione coupé e negli allestimenti Carrera e Carrera S. Come da tradizione, il nuovo modello verrà declinata nel corso del tempo in altre varianti di carrozzeria, prima fra tutta in versione cabriolet ...

La Nuova Macan S : il SUV Porsche debutta con un nuovo motore V6 turbo [GALLERY] : La Porsche Macan S debutta con un nuovo motore V6 turbo Porsche ha ampliato la sua gamma di SUV compatti aggiungendo la potente Macan S. Il nuovo modello del Costruttore di auto sportive è equipaggiato con un nuovo propulsore V6 turbo benzina da 3 litri con filtro anti-particolato per motori a benzina. L’unità sviluppa una potenza di 260 kW (354 CV) ed eroga una coppia massima pari a 480 Nm, incrementando dunque di 10 kW (14 CV) e 20 Nm, ...

La Nuova Porsche 911 debutta a Los Angeles : Al Salone dell’Auto di Los Angeles Porsche ha presentato l’ottava generazione della 911. Caratterizzata dal DNA stilistico Porsche, con una carrozzeria molto più muscolosa e un abitacolo dove troneggia un monitor touch da 10,9 pollici, la nuova 911 si distingue per lo stile senza tempo ma estremamente moderno. L’intelligenza di comandi e telaio e la […] L'articolo La nuova Porsche 911 debutta a Los Angeles sembra essere il primo su ...

Nuova Porsche 911 a Los Angeles - ma Trump tuona contro le tedesche : La Nuova Porsche 911 è, insieme a Jeep Gladiator, una delle regine del Salone di Los Angeles. Il suo nuovo design colpisce soprattutto per la larga bocca posta sotto il musetto, ad ospitare prese d'aria, fendinebbia a led e sede della targa, tutto in un unico pezzo. Ebbene, questa larga bocca sembra quasi trasmettere l'idea di stupore da parte di Porsche, che in un'occasione sotto ai riflettori della stampa internazionale come è la kermesse di ...

Ecco la Nuova Porsche 911 : maniglie nascoste - più schermi e... più potenza : Le prestazioni, ovviamente, sono da supercar: zero-cento coperto in 3,7 secondi , 3,6 per la versione a trazione integrale, 3,4 per le 911 con pacchetto 'Sport Chrono' opzionale, e fino a 308 km/h di ...

Nuova Porsche 911 : il mito si rinnova con l’ottava generazione [FOTO] : l’ottava generazione della 911 svelata a Los Angeles promette di evolvere la specie senza rivoluzioni La Nuova Porsche 911 è stata presentata in anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Los Angeles. La vettura continua a essere il punto di riferimento per sportività ed esclusività. Il design della carrozzeria è completamente nuovo ed evidenzia il salto in termini di performance della 911 serie 992. Passaruota significativamente più ...

Nuova Porsche 911 : l’ex pilota di F1 Mark Webber testa l’inedita e stratosferica supercar [FOTO] : l’ex pilota di formula uno australiano ora tester di Porsche ha rilasciato le sue impressioni di guida dopo essere stato al volante della Nuova 911 L’ex pilota di Formula 1 Mark Webber si è messo al volante ella Nuova generazione della Porsche 911 spingendola al limite tra i cordoli della pista del centro di sviluppo di Porsche a Weissach, in Germania. Webber ha avuto la possibilità di ispezionare l’auto con il suo camuffamento ...

Nuova Porsche 911 : le prime FOTO della nuova generazione sfuggite su internet : Alcune immagini sfuggite alla Casa tedesca ci svelano l’aspetto definitivo dell’ottava generazione della 911 L’ottava generazione della mitica Porche 911 debutterà fra pochi giorni in occasione del Salone di Los Angeles 2018. Purtroppo, come spesso accade, il debutto dell’inedito modello è stato “rovinato” dalle prime immagini ufficiali della vettura diramate in rete da i soliti noti. Grazie a queste immagini però possiamo finalmente ...

Nuova Porsche 911 : il video teaser ufficiale anticipa il debutto a Los Angeles [VIDEO] : Alcuni dettagli della Nuova generazione della supercar teutonica vengono svelati da un misterioso filmato Ci siamo quasi: l’ottava generazione della mitica Porche 911 – conosciuta con il nome di progetto 992 – è pronta all’atteso debutto fissato per la fine del mese sotto i riflettori del Salone di Los Angeles 2018. Dopo averla spiata più volte durante i test in pista e su strada, la 911 si svela in un primo video teaser ufficiale ...

Porsche 911 - Primo teaser della Nuova generazione - la 992 : Con il Salone di Los Angeles (30 novembre-9 dicembre) alle porte, la Porsche ha diramato il Primo teaser ufficiale dell'ottava generazione della 911. La 992 debutterà in anteprima mondiale proprio durante la kermesse californiana, probabilmente nelle classiche versioni di lancio Carrera e Carrera S che, successivamente al lancio commerciale, saranno seguite da altri modelli dalle performance ancor più elevate. Proporzioni classiche, meccanica ...

Porsche 911 - proseguono i collaudi della Nuova generazione – FOTO : Tre milioni di km in tre cifre. Dopo mesi di indiscrezioni e una lunga serie di immagini rubate che ritraevano esemplari laboratorio in azione. Porsche rompe finalmente gli indugi e distribuisce le prime FOTO ufficiali della nuova 911, sigla di progetto 992, ovvero l’ottava generazione della sportiva su cui è letteralmente appoggiata tutta la saga del costruttore di Stoccarda. FOTOgrafie per la prima volta ufficiali, però ...