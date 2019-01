Nunzia De Girolamo - il pesantissimo jolly : "Chi porto in tribunale come testimone contro Mara Carfagna" : Guerra totale tra Mara Carfagna e Nunzia De Girolamo, con la prima che trascina in tribunale la seconda e chiede un risarcimento di 100mila euro per diffamazione. Una brutta storia legata alla candidatura alle ultime elezioni politiche, in cui la De Girolamo rimase fuori dal Parlamento. E così, le d

Nunzia De Girolamo contro Leoluca Orlando : 'Vorrei un sindaco che non si occupasse di questioni di visibilità' : 'Vorrei un sindaco che si occupa dei rifiuti e dei servizi ai palermitani e non di questioni di visibilità. Io mi indigno sindaco. Siete tutti di sinistra, tutti che volete la scena'. Nunzia De ...

Matteo Salvini - l'incoronazione di Nunzia De Girolamo : "È l'unico politico che piace ai giovani" : A tirare un bilancio dei personaggi politici del 2018, secondo l'ex ministro Nunzia De Girolamo sul Tempo ci sono pochi dubbi sul fatto che Matteo Salvini possa essere considerato il personaggio dell'anno. C'è chi ancora resta sorpreso per la presa che il leghista riesce ad avere non solo sul suo el

Belve - Nunzia De Girolamo su Nove : “Candidarmi con Salvini? Ci sto pensando - Berlusconi mi ha deluso” : “Candidarmi con Matteo Salvini? Ci sto pensando, lui è l’ultima speranza. Alla mia festa di compleanno è arrivato con un bel mazzo di rose”. A Belve, Nunzia De Girolamo (ex ministro di centrodestra) rivela la rottura con Silvio Berlusconi: “Forse non l’ho mai detto, ma Forza Italia non è più casa mia, non può più esserlo – rivela l’ex deputata – il giorno dopo la mancata elezione, io mi aspettavo una telefonata dai vertici del ...

Belve (Nove) - Nunzia De Girolamo : “Mio marito non è sincero nella coppia - lo perdono ma se tira troppo la corda lo faccio piangere come la Fornero” : “Lei è gelosa di suo marito Francesco Boccia?”, chiede la conduttrice di Belve Francesca Fagnani – “Mi dà fastidio essere presa in giro e che lui possa pensare di prendermi per i fondelli o che io non me ne accorga”. “E’ più sincera lei o suo marito?”- domanda la giornalista – “Senza dubbio io. Lui è equilibrato, controllato”, dice Nunzia De Girolamo. “Però non è sincero?”- incalza Francesca Fagnani – “Nel rapporto di coppia ...

Belve - torna su Nove il programma di Francesca Fagnani. Ospiti Alfonso Signorini e Nunzia De Girolamo venerdì 14 dicembre alle 22.45 : In poco tempo è diventato uno spazio televisivo cult, guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico e dei critici. La conduttrice, la giornalista Francesca Fagnani, ha realizzato interviste graffianti, irriverenti, raccontando tra profondità e leggerezza aspetti inediti di personaggi femminili che hanno accettato di raccontarsi con ironia e sincerità. “Belve” torna con la seconda stagione con due ‘Belve’ a serata sul Nove di Discovery Italia da ...

Non è l'Arena - il gesto choc di Nunzia De Girolamo : toglie le scarpe e denuncia la violenza contro le donne : Nunzia De Girolamo , presenza fissa da Massimo Giletti , si toglie le scarpe in studio, un paio di decollete con tacco rosse di vernice, e denuncia: 'Una donna che ha subito violenza una volta non può ...